El Louvre refuerza su seguridad con un coordinador y acelera la videovigilancia del museo

Rectificar es de sabios. Eso habrán pensado en el Museo del Louvre, después de haber sufrido uno de los momentos más surrealistas y preocupantes del año: el robo de las joyas de su colección de Napoleón. El escándalo ha ascendido a un nivel mundial, y por eso ya no les queda otra que no permitir que ocurra de nuevo, además de seguir en búsqueda y captura del botín y de los ladrones. En este sentido, el consejo de administración del Louvre ha adoptado este viernes una batería de medidas urgentes.

Estas medidas incluyen la creación "inmediata" de un coordinador y un comité directivo de seguridad, así como acelerar la instalación de videovigilancia en las inmediaciones y en el perímetro del museo. La medidas, adoptadas en una reunión extraordinaria, incluyen también acelerar la instalación de dispositivos anticolisión en los accesos al Louvre y de los jardines de las Tullerías, o aumentar las patrullas policiales alrededor del museo más visitado del mundo.

Estas medidas llegan tras un informe demoledor publicado la víspera por el Tribunal de Cuentas de Francia, en el que reprocha al Louvre haber descuidado la seguridad y preferido invertir en comprar obras de arte con sus importantes recursos.