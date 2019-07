Mostra do Ribadavia: “teatro vanguardista y popular”

Con ‘Jauría’ y ‘A.K.A. (also know as) como espectáculos vencedores ex aequo del Premio del Público, se ha clausurado este año la Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, que va creciendo en interés dentro y fuera de nuestras fronteras año tras año. Más de una veintena de montajes han podido verse estos días en la localidad orensana provenientes de distintos lugares de España, Latinoamérica y Europa en una 35ª edición que ha tenido un marcado acento social en los temas tratados por las diferentes compañías que han presentado aquí sus proyectos. “El teatro siempre ha estado conectado con los problemas más acuciantes de la sociedad –confirma a LA RAZÓN el director del Festival, Roberto Pascual-; pero creo que es importante que ese teatro esté también conectado con las maneras de comunicarse que tienen los nuevos públicos. En una sociedad tan influida por las redes sociales, por ejemplo, y por este estado de opinión permanente en el que vivimos, es importante dar cabida a esas propuestas que nos hacen cuestionarnos como sociedad, que nos colocan delante de un espejo, y que además nos hablan con el mismo lenguaje que usamos hoy. El tema, en realidad, no es tan importante si no viene asociado a una forma nueva y eficaz de conectar con el público de ahora”. Y eso es precisamente lo que hacen los dos montajes que ha destacado el público este año.

Si en la obra ‘Jauría’, de la aclamada compañía Kamikaze, el director madrileño Miguel del Arco daba ritmo casi de thriller a la transcripción de las declaraciones de los acusados, los letrados y la víctima del famoso juicio a La Manada para hacer reflexionar al público, con demoledora inteligencia artística, sobre la violencia de género, en la premiadísima ‘A.K.A. (also know as)’ son el racismo y la xenofobia los temas fundamentales en torno a los cuales orbita la compañía catalana Flyhard para ensamblarlos eficazmente en la idiosincrasia del mundo adolescente. Ambas propuestas han recibido, además, el aplauso unánime al trabajo actoral de sendos protagonistas: María Hervás en el caso de ‘Jauría’ y Albert Salazar en ‘A.K.A.’.