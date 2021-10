Muere Manuel Ángel Mart, hijo del líder de Medina Azahara

Cultura

Hace menos de dos semanas, Manuel Ángel Mart publicaba su última canción, “A pesar”. Un “single” en el que al cantante se le podía escuchar entonaba su última letra a la vida: “Y si me quiere ver perder en la vida, no me va a encontrar. Y si no puede ver que amo la vida. No me va a engañar. Y si me pide que piense como el suicida que está a punto de abandonar. Mi alma se revela con fuerza por sentir la libertad”. A los pocos días de esas palabras, que ya forman parte de su legado, se confirmaba el fatal desenlace. El que ha sido cantante y compositor del grupo Estirpe durante dos décadas ha fallecido a los 44 años por culpa de un cáncer contra el que ha estado batallando desde 2014. Fue entonces cuando se confirmó que algo no iba bien en su aparato digestivo.

Se marcha así un hombre que no se puede entender sin la figura de su padre, Manuel Martínez, líder de Medina Azahara. Mart creció pegado a esta referencia del rock andaluz y a los ocho años ya estaba matriculado en en el conservatorio. Pero no fue hasta mediados de los noventa cuando se comenzaría a forjar Estirpe, donde se separaba del trabajo de su padre para tirar por un camino en el que Rage Against the Machine era una de las inspiraciones de su música empapada de mensajes sociales.

El músico era el primero que conocía la gravedad de su situación y por eso, coincidiendo con la publicación de “A pesar”, colgó un comunicado en las redes sociales en el que aseguraba que había “estado trabajando muy duro en estos últimos años, para poder llevar a cabo el proyecto musical más personal, íntimo e introspectivo de mi vida y justo en estos momentos, con todo ese trabajo finalizado, me veo en unas circunstancias en las que siento que debo dar el relevo a personas de mi plena confianza para que puedan llevar a la luz el resultado”.

Continuaba haciendo referencia a su sello, “Infarto Producciones”, y señalando a “mis hermanos”, que “serán los que afronten todo este proceso con todo el cariño del mundo y bajo mi total y absoluta confianza para hacerlo todo, en cuanto a la comunicación, promoción, edición y futuras publicaciones de lo que deseo presentaros, mi último trabajo, al que he llamado ‘Tierra y Fe’. Ellos os acercarán a través de mis redes sociales, web, blogs..., cada una de las canciones de este nuevo álbum. Me gustaría que lo recibierais y aceptarais como si yo mismo las compartiese, ya que para mí son de las personas más grandes de mi vida y se que le van a poner el máximo cariño, para que os llegue de mi parte, como yo lo haría”, se despedía.