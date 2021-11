La historia tras “All my loving”, un éxito improvisado de los Beatles

Cultura

En 1963 los Beatles ya comenzaban a ser algo más que unos jóvenes de Liverpool aficionados a la música. Tras haber lanzado “Please please me”, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr publicaron, un día como hoy, su segundo álbum de estudio: “With the Beatles”, presentando 8 canciones originales, incluyendo la primera composición de Harrison. Fue un éxito: se convirtió en el segundo disco que vendía un millón de copias en Reino Unido, tras la banda sonora de “South Pacific” (1958), película de Joshua Logan. Se cumplen, por tanto, 58 años desde que el mundo conoció temas como “It won’t be long”, “Please mister Postman”, “Hold me tight” o, la más conocida del disco y una de las obras cumbre de los Beatles, “All my loving”.

Esta canción fue creada a partir de una maravillosa improvisación. Hay argumentos que se contradicen, pero todos coinciden en el hecho de que su composición fue algo espontáneo, que no surgió de una dedicación y concentración especial. Si bien el periodista Bill Harry afirma que McCartney compuso la letra mientras se afeitaba, el músico aseguró al biógrafo Barry Miles que la escribió durante un viaje en autobús. Fue en una carretera de camino a un concierto cuando al Beatle le surgió escribir la frase con la que se inicia el tema: “Close your eyes and I’ll kiss you / tomorrow I’ll miss you”.

“Fue la primera canción que escribí primero la letra”, dijo el artista, “cosa que nunca hago, y difícilmente lo he vuelto hacer dese entonces”. Una vez llegó al destino donde se dirigía el bus, McCartney se sirvió de un piano para crear la melodía, así como Harrison añadió su solo de guitarra.

“All my loving” sigue el modelo de “carta canción” que también usaron los Beatles en “P. S. I love you”, y resultó ser una de las preferidas de John Lennon, según aseguró en una entrevista con la revista “Playboy”: “Temo decir que, por desgracia, Paul compuso ‘All my loving’, porque es un excelente trabajo... aunque yo añadí una formidable guitarra de fondo”.

La canción se grabó un 30 de julio de 1963 en once tomas, en los Estudios EMI de Londres, y su reconocimiento fue tal que fue parte del repertorio del grupo en 1963 y 1964. Además, destaca su interpretación en el famoso concierto del London Palladium, así como fue uno de los cuatro temas que interpretaron en su primera aparición en “The Ed Sullivan Show”. A partir de 1993, McCartney la recuperó para su The new world tour, manteniéndola hasta la actualidad en su repertorio.

Hasta hoy, “All my loving” continúa siendo un éxito que nació de una improvisación en carretera. Y tal es su repercusión, al nivel que la del grupo británico en la música en general, que se han realizado varias versiones. Destaca la de Amy Winehouse, quien lanzó una interpretación jazz de la canción, así como destaca la versión de Los Manolos, quienes hicieron una rumba catalana de “All my loving”, resultando como la canción del verano de 1992.