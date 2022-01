Los Planetas: “El conocimiento se encuentra hoy sepultado bajo toneladas de basura”

Con dos energías muy diferentes, Los Planetas lanzan nuevo disco, «Las canciones del agua». En la cara A, celebran Granada con una adaptación de «El manantial» de Lorca, que comparte universo con una versión de Carlos Cano y otra del cantante de trap Khaled, ambos exponentes de su tierra. En la cara B, el pequeño universo de canciones «pandémicas» que el grupo fue lanzando ante los crudos acontecimientos que todos conocemos.

-El disco tiene dos energías diferenciadas, que no se si son complementarias o una reacción de la otra.

Jota: Tiene dos partes: la cara A habla de lo local, está Lorca, otros artistas granadinos como Khaled o Carlos Cano y unas “Alegrías de Graná”. Y la otra es la cara del mundo, que refleja los acontecimientos que hemos vivido en estos últimos tiempos. Yo creo que, ante este caos que se percibe en el mundo, tiendes a refugiarte en las raíces, así que la cara A es la consecuencia de la B.

-Ustedes son ya casi flamencos y tenían la deuda de adaptar a Lorca.

-Cierto, que habíamos hecho poetas antes pero no a Lorca. En este caso, el poema es muy musical y muy rítmico. Lorca era músico, hizo algunas canciones al piano con la Argentinita que eran fantásticas y ese poema habla de la música. Yo llevaba con ella mucho tiempo con la letra en la cabeza y daba pie a hacer un álbum como éste, de canciones del agua. Lo que dice el poema es que las canciones van descubriendo la realidad tal y como la vemos.

-¿Hasta qué punto ser de Granada les define como músicos?

-Yo pienso que la música que hace todo el mundo está definida por la cultura en la que crece. Aunque el mundo es global y accedes a todo, lo que te marca es donde has nacido, la lengua que hablas, la poesía de tu tierra y las raíces.

-En su caso ha ido ganando importancia.

-Sí. Cuando empezamos, adaptábamos a nuestro idioma los sonidos anglosajones, que era la cultura dominante en aquellos tiempos y que ahora está en decadencia. Pero entonces había una contracultura independiente en países como Inglaterra o Estados Unidos, era una vanguardia que ha dejado de serlo.

-Se puede hacer contracultura con tu propio acervo.

-La verdad es que empezamos a acercarnos a lo nuestro cuando vimos que había cierto chovinismo en esa cultura dominante que no dejaba entrar a las culturas periféricas y en algunos casos trataba de aniquilarlas. Así fue como empezamos a interesarnos por el flamenco y la música de raíz, para demostrar que la arrogancia no lleva a ningún sitio. Porque el rock & roll también viene de músicas populares anteriores, entre ellas, el flamenco, que es una música puramente española de cuando España era una vanguardia cultural, cuando se inventó la guitarra aquí y se exportaba cultura y conocimiento. Eso llevó el instrumento a todo el mundo. La guitarra y el flamenco se inventaron casi a la vez y son muy anteriores a la americana.

-¿Podría Lorca ahora conquistar el mundo con una canción?

-Todos esos acontecimientos de la vida de Lorca, como su asesinato, han acabado haciéndolo un poeta mucho más universal. En realidad, fue una idea muy tonta matar al poeta porque lo que consiguieron fue hacer más grande su obra y su trabajo. Lorca es el último mártir católico si quieres, San Federico. Nosotros nos encomendamos a su figura a ver si nos salva de lo que se nos viene encima.

-También reivindican a Carlos Cano.

-Bueno, tuvo mucho éxito en vida en su última época con la copla. Esta canción que hacemos nosotros es de la primera época, que es más interesante, más reivindicativa, más social. Pero es un artista grande que merece reconocimiento.

-Granada, ¿qué es?

-Florent: para mi es un lugar que te lo da todo y te lo puede quitar.

-J: Mira a Lorca, que volvió para que lo asesinaran. Por un lado tiene una cultura underground muy potente, una cultura joven y al mismo tiempo ancestral. Y que está sometida a los designios de una burguesía que es, como decía Lorca, la peor de España, Así que vive en esa contradicción donde la cultura o el conocimiento sale de debajo de las piedras pero intenta ser apagada por todos medios incluso asesinándote, si es necesario.

Los Planetas, de Granada, publican "Las canciones del agua" FOTO: Adrian Nieto

-Hay otra realidad en el disco más política. Y entre ellas, “la nueva normalidad”.

-Sí, parece que la normalidad consiste en que nos acostumbremos a vivir cada vez peor, pero parece que lo que va a suceder es que la gente empiece a saquearlo todo. Son tiempos convulsos y esta canción es una especie de viñetas de actualidad que habla de cosas eternas, como la monarquía, que es un debate de siempre.

-Hay una referencia al “Rey de España”.

-Lo curioso es que antes se sabían las andanzas de este hombre pero nunca se contaba nada y es llamativo cómo es posible ocultar información tan relevante durante tanto tiempo. Es sorprendente.

-Es un poco triste que el representante máximo de los antivacunas haya tenido que ser un músico, ¿no?

-¿Quién es?

-Miguel Bosé, al que citan en “El negacionista”.

-(Risas) Pues sí, sobre este tema es interesante ver cómo el sistema modela falsos ídolos para luego destruirlos cuando no satisfacen a sus intereses. Me parece casi lógico que cuando te ves en esa posición pierdas la cabeza y digas locuras como le pasa a este hombre.

-Florent: hay gente que está a favor y otra en contra de ese tema. Cada uno se posiciona fiel a sus creencias. Hoy en día te señalan si no estás vacunado. Yo lo estoy, pero me llama la atención ese punto de señalamiento, de hostigamiento, al que no quiera. El que no se vacuna, se puede morir...

-J.: es su riesgo.

-F.: ahí está el debate. Y luego está la cosa de que la sociedad crea ídolos y luego te apuñalan. Nos llamó la atención lo que sucedió.

-J.: lo que dice la canción es que si las mentiras son tan burdas, todo el mundo se va a convertir en negacionista. Nadie va a creer lo que dicen. No sé qué credibilidad puede tener medios como Telecinco que dicen que José Luis Moreno es el mejor productor de espectáculos y luego sacan a u científico. ¿Qué credibilidad tienen?

-En la era del acceso al conocimiento hay más superstición que nunca.

-Jota: Yo creo que el conocimiento está sepultado debajo de toneladas de basura. De información falsa, manipulación... es más difícil acceder al conocimiento. Es una forma de censura nueva, una avalancha de basura que te impide llegar a las cosas que son importantes. Y en ese sentido es una época oscura. Antes se quemaban los libros.

-“Antiplanetismo” no trata de sus detractores, ¿no?

-J.: (Risas) Va de cómo nos revolvemos contra nosotros mismos si atacamos principios básicos de convivencia o respeto. Nos atacamos a nosotros mismos. Lo que dice la canción es que es importante la libertad de expresión y también tener un criterio propio para saber qué es verdadero y qué es falso.

-¿Cómo llevan la existencia de “haters”?

-J.: Bien. Es normal que, si tocas temas polémicos, la gente se irrite. Y a veces jugamos a provocar eso. Es algo que es consecuencia del trabajo que haces. Si es público, lo expones. Y si quieres que tenga cierta trascendencia. Tendrás que molestar a quien no quiere que las cosas cambien, por ejemplo.