Las canciones de amor (y desamor) más populares de San Valentín

Qué mejor acompañante que una canción a la hora de rebuscar en un sentimiento, de profundizar en una emoción. En el Día de San Valentín hay amor, cariño, flores y alegría, pero también hay nostalgia, arrepentimientos, desapego y tristeza. Por ello, las canciones que más se escuchan un 14 de febrero son tanto de celebración como de rechazo hacia el amor. Spotify, con motivo del día que hoy se celebra, ha demostrado a través de su plataformas cuántos españoles escuchan baladas románticas y cuantos optan por otro mensaje o género. A nivel mundial, los usuarios han creado más de un millón de playlists dedicadas a San Valentín, así como han creado más de 870.000 con canciones para rupturas, más de 28.000 con temas dedicados a “Galantine’s day” -el San Valentín de la amistad-, o casi 10.000 playlists “anti San Valentín”.

Dentro de estas listas de reproducción, destaca el “All of me” de John Legend, que una vez más se coloca en estas fechas como el éxito mayor escuchado. Le siguen “Thinking out loud”, de Ed Sheeran”, y “Just the way you are”, de Bruno Mars, así como temas del tipo “Love story”, de Taylor Swift, o “drivers license”, de Olivia Rodrigo. Pero no todo es música internacional, pues informa Spotify que “en lo que respecta a artistas españoles, hemos detectado que ‘Solamente tú', de Pablo Alborán, podría ser nuestro equivalente a la de John Legend”.

Entre las tendencias globales, destaca también la música “anti San Valentín”. En primer lugar, el tema más escuchado es “Fuck you” de CeeLo Green, seguido de “No scrubs”, de TLC, y “Single Ladies (put a ring on it)”, de Beyoncé. Así como se escuchan “Love stinks”, de The J. Geils Band, o “Someone like you”, de Adele, una de las canciones sobre rupturas por excelencia. A continuación, dos ránkings de canciones según las escuchas que Spotify ha registrado entre los usuarios españoles:

Canciones favoritas de amor

“All of me”, de John Legend. “I don’t want to miss a thing - from Armageddon”, de Aerosmith “I will always love you”, de Whitney Houston. “Your song”, de Elton John. “Jus the way you are”, de Bruno Mars.

Canciones “anti San Valentín” más populares