John Lennon y su eterno activismo por la paz

“Vivimos en un mundo donde tenemos que escondernos para hacer el amor, mientras que la violencia se practica a plena luz del día”. “Declarándola. De la misma manera que declaramos la guerra. Así es como tendremos paz... solo necesitamos declararla”. Ambas son frases que en algún momento pronunció John Lennon, y que se convirtieron en dos de sus máximas más famosas y definitorias del fin vital del artista, más allá de hacer música: el de promover la paz mundial. En los días que corren, el de los Beatles se ha convertido en tendencia en las redes sociales, donde se le menciona y recuerda para poner en valor la lucha que Lennon libró, tanto como músico como persona, en contra de cualquier tipo de guerra.

Nacido el 9 de octubre de 1940, el talento de Lennon le llevó a conquistar el mundo a través de la música de los Beatles. Esa repercusión le facilitó tener una voz que resonara a nivel internacional, lo que le ayudó a la hora de difundir su activismo pacífico: fue uno de los mayores opositores hacia la guerra de Vietnam, icono del movimiento hippie, hasta el punto de ser investigado por parte del gobierno de Estados Unidos. De esta manera, sus críticas las realizaba tanto a partir de su fama como, por supuesto, a través de la música.

Destaca de este activismo especialmente una canción que continúa siendo para algunos un himno de la paz: “Imagine”. En este tema, Lennon nos pedía que imaginásemos un mundo sin religiones, sin fronteras, sin luchas de poder. Promovía la idea de que “todos somos una nación, un mundo y una sociedad”, y coincidió con la época en que Lennon compartía su activismo con su pareja, Yoko Ono: “Decidimos que si íbamos a hacer algo como casarnos, lo dedicaríamos a la paz. Y durante ese periodo, como somos lo que somos, evolucionó y de alguna manera terminamos siendo responsables de producir paz”, diría el músico.

La composición de “Imagine” se produjo a principios de 1971, así como de la misma temática Lennon lanzó en 1975 “Give peace a chance”: es para algunos el himno de la paz más emblemático del de los Beatles. Acompaña, además, a una de las imágenes más icónicas que caracterizan a Lennon y a Ono: la cama del hotel donde permanecieron durante días en señal de protesta. Fue allí donde, con una guitarra y gente alrededor, creó el artista esta canción.

Ocurrió mientras Washington enviaba a los jóvenes a 13.000 kilómetros de distancia para pelear contra los vietnamitas. “Si todo el mundo demandara paz en lugar de otro aparato de televisión, entonces habría paz”, decía Lennon, y con ello decidió pasar su luna de miel en aquella habitación. Se alojaron en una suite del Hotel Hilton en Amsterdam, invitaron a la Prensa internacional y allí permanecieron del 25 al 31 de marzo de 1969. Más tarde, repetirían el acontecimiento en Montreal, donde entonaron “Give peace a chance”.

En un dormitorio, iban recibiendo a periodistas con el fin de enviar un mensaje al mundo: “Principalmente a la juventud, a quienquiera que estuviera interesado en un alegato a favor de la paz o en protestar contra cualquier tipo de violencia”, explicaría tiempo después el ex Beatle. Asimismo, en esas mismas conversaciones diría: “Yo soy tan violento como el que más, y estoy seguro de que Yoko es igualmente violenta. Somos gente violenta. Aunque yo me gusto más cuando no soy violento”.