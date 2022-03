Los Punsetes tienen un estribillo para ti

Son ya seis discos lanzando mensajes al infinito universo para quien los quiera recibir. Aunuqe a veces parece que las canciones de Los Punsetes no se disparan hacia el éter, sino que se dirigen a alguien que todos conocemos con nombre y apellidos. A veces se trata de los nuestros. Por eso, la banda madrileña, que acaba de cambiar de sello discográfico, recopila sus mejores lemas en un disco doble, «España necesita conocer», una frase que los aficionados a la banda fácilmente podrán completar con «...tu opinión de mierda», uno de los más afamados y ácidos estribillos del quinteto. ¿Son recetas para mejorarnos? «No... jamás podríamos ser tan arrojados como para dar lecciones a nadie... Solo hablamos de lo que no nos parece mal», dice Jorge García, guitarrista de la banda, que actúa el próximo 18 de marzo en Madrid tras varios aplazamientos por la pandemia.

«Propuestas de solución tenemos pocas», dice el músico de la banda que lleva 15 años retratando miserias humanas, comportamientos poco ejemplares y, en general, el reverso tenebroso de la vida cotidiana. Es decir, lo opuesto a lo que sale en Instagram. Los Punsetes son un síntoma necesario de quienes somos. «Te voy a hacer un comentario un poco digno de futbolista, pero en realidad creo que solo somos cinco personas que hacen algo que a poca gente le gusta mucho y que a mucha gente no le importa nada. Es lo que es la vida. Pones mucho esfuerzo en lo tuyo y hay quien lo percibe y te comprende pero muchísima gente ni siquiera sabe que existes». Los Punsetes llevan muchos años acertando con el estribillo perfectamente ácido y la edición de un recopilatorio coincide con su cambio de sello a Sonido Muchacho. En «Dinero», cantan: «Las piscinas no se pagan solas, alguien me las tiene que pagar. Conseguidme dinero, que no tenga que mover un solo dedo». En «Una persona sospechosa» desconfían de quienes no hacen nunca nada mal y en «Me gusta que me pegues» reclaman una buena paliza sin motivo aparente «porque tus golpes son siempre pertinentes». Y en el clásico «Tus amigos»... bueno, tus amigos tampoco les gustan mucho. Y ese fino pesimismo satírico que hacen como nadie: «Hago lo que puedo, pero puedo poco. Nadie va a sacarme de esta situación. Pienso que si nadie me ayuda, mucho menos voy a ayudarme yo». Los Punsetes están en ese punto entre la vida mejor que nunca tendremos y la muy deficiente existencia que nos resistimos a aceptar. Y cuando tomas conciencia de ello, solo puedes confiar en la parodia.

Los Punsetes son celebrados por sus canciones más corrosivas pero tienen un alma literaria que pasa más desapercibida. Para el recopilatorio admiten haber cedido al populismo. «No nos hemos puesto a rebuscar, la verdad. Están las canciones que le gustan más a la gente, que ya sabemos cuáles son por los conciertos o por las que más se escuchan en Spotify. Podría haber sido un gran drama elegirlas porque cada uno tiene sus favoritas, pero lógicamente entraron los ‘’singles’' y, a partir de ahí, hasta completar un disco doble, hicimos una votación. Salieron las que están y no hubo muchas quejas». La maravilla de la democracia directa. «Exacto. Pero no creo que haya una canción buenísima que se haya quedado fuera porque pensemos que no le guste a la gente. Podría haber un par en discusión». El sentido del lanzamiento es la edición en doble vinilo (no aparecerá en digital ni en CD) y celebrar una trayectoria que inevitablemente les coloca en una posición de veteranos. «Hay que aceptarlo. Nos guste o no, somos un grupo mayor». Y a los mayores se les escucha.