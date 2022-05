Muere Alan White, legendario batería de YES y John Lennon

Recientemente, el mundo de la música no hace más que sumar malas noticias. Tras la pérdida ayer de Andrew Fletcher, fundador de Depeche Mode, ahora la triste noticia tiene que ver con la icónica banda YES: ha fallecido Alan White, su legendario batería. Conocido también por haber sido batería de George Harrison, así como de John Lennon y Yoko Ono en la Plastic Ono Band, el músico británico ha trabajado con los ritmos de YES desde hace 49 años, cuando en 1972 sustituyó a Bill Bruford, quien prefirió cambiar de rumbo y marcharse con King Crimson.

La noticia de su fallecimiento, a los 72 años, ha sido comunicada por su esposa, Gigi, a través de una publicación en sus redes sociales, así como en la página web oficial del músico: “Nuestro amado esposo, padre y abuelo falleció en su casa del área de Seattle, tras sufrir una breve enfermedad”, escribió su esposa, con quien el artista mantuvo una relación de 40 años y dos hijos en común.

“A lo largo de su vida y su carrera de 60 años, Alan fue muchas cosas para muchas personas: una estrella de rock para los fanáticos del mundo, compañero de banda para unos pocos, y caballero y amigo para todos lo que le conocieron”, continuó escribiendo Gigi.

El batería, historia del rock progresivo, debutó con YES a través del disco “Yessongs” (1973), así como aquel mismo año lanzaron el álbum de estudio “Tales from topographic oceans”. Asimismo, White tuvo una carrera como solista, pues en 1976 lanzó “Ramshackled”.

FOTO: Dean Rutz AP

Según “Squire”, en junio de 2015 White era el miembro de YES que más tiempo llevaba en activo. No obstante, recientemente la banda ya avanzó el delicado estado de salud del batería: tres días antes de su fallecimiento, anunciaron que White no formaría parte de la gira 2022 “por motivos de salud”, y que sería reemplazado por Jay Schellen.

Al conocerse la noticia de su fallecimiento, la banda emitió un sentido comunicado: “Es con profunda tristeza que YES anuncia que Alan White, su muy querido baterista y amigo desde hace 50 años, falleció a los 72 años tras una breve enfermedad. La noticia ha conmocionado y dejado atónita a toda la familia YES. Alan esperaba con ansias la próxima gira por el Reino Unido para celebrar su 50 aniversario con YES. Falleció en paz en su casa. Fue uno de los mejores bateristas de todos los tiempos”.