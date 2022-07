Del Mad Cool al Sonorama: guía española para el festivalero inconformista

Cada experiencia festivalera es un mundo. Pueden coincidir fechas o grupos de música, pero cada asistente se queda con sus propios detalles, saltos, canciones, sonrisas o resacas. Se trata de una vivencia musical en el que todos los sentidos actúan, y que cada año moviliza a miles de personas en todo el mundo. En España se celebran más de 900 festivales de música al año, cifra escalofriante que suele tener un impacto económico estimado en más de 400 millones de euros. A lo largo y ancho de nuestro país, se entrelazan estas citas –especialmente en los meses de verano–, cada una con su propia propuesta y sus apuestas de cartel particulares. Un panorama festivalero que, al competir, aumenta en cuanto a exigencia y calidad, y que sitúa a nuestro país entre uno de los principales en este ámbito del planeta. Si bien ya se han celebrado los icónicos Sonar o Primavera Sound de esta temporada, aún quedan varias citas por delante, de algunas de las cuales establecemos una guía.

MAD COOL

Desde 2016, Madrid puede presumir de tener un gran festival que compite con el poder en este campo de Cataluña. El Mad Cool aterrizó con el rock de Neil Young y The Who y, hasta hoy, sigue apostando por grandes músicos en sus carteles: este año, el festival se ha hecho con el grupo más solicitado de la oferta actual, Metallica, así como ofrece espectáculos de Twenty One Pilots, Imagine Dragons, The Killers, Florence + The Machine, Nathy Peluso o Pixies, entre otros grupos.

Dónde : Recinto Ferial de Ifema. Madrid.

Cuándo : del 6 al 10 de julio.

Cuánto: 185 euros el abono.

Asistentes a la fiesta de bienvenida del festival Mad Cool 2019 FOTO: Kiko Huesca EFE

CRUÏLLA

Con los ecos de Dua Lipa o Gorillaz aún resonando tras el fin del icónico Primavera Sound, la Ciudad Condal se prepara para otro gran evento. Los escenarios del Crüilla, a lo largo de su historia, han albergado artistas de la talla de Jack Johnson, Snoop Dogg, Pet Shop Boys o David Byrne. Una cita que no prima tanto las estrellas de su cartel, sino, como insisten sus responsables, la comodidad y la experiencia de los festivaleros. Combinando arte, comedia y música, este año destacan en su cartel Residente, Meute, Rozalén, Juan Luis Guerra, Molotov o Rels B.

Dónde : Parc del Fòrum. Barcelona.

Cuándo : del 6 al 9 de julio.

Cuánto: 100 euros el abono.

BILBAO BBK LIVE

Se trata del principal competidor confeso del Mad Cool. De hecho, además de coincidir anualmente en fechas, la cita madrileña fue creación de uno de los socios que crearon el festival bilbaíno, tras abandonar la promotora Last Tour. Con esto, si de algo puede presumir el BBK Live es de su entorno: este año serán The Killers, Stromae, Placebo o LCD Soyndsystem quienes disfruten de la naturaleza del Kobetamendi.

Dónde : Kobetamendi. Bilbao.

Cuándo : del 7 al 9 de julio.

Cuánto: 150 euros abono y camping.

Imagen del Bilbao BBK Live, en 2013

DREAMBEACH

Música, sol y playa: tres elementos básicos para disfrutar plenamente de un festival de verano. Bizarrap, Kase O, Anna Tur, Dimitri Vegas & Like Mike o Vini Vici serán algunos de los artistas que actúen en este certamen repleto de encanto. Una cita que provoca anualmente la peregrinación de miles de festivaleros dispuestos a bailar a orillas del Mediterráneo.

Dónde : Playa de Palomares. Almería.

Cuándo : del 13 al 17 de julio.

Cuánto: 70 euros el abono.

FIB

Lori Meyers, Love of Lesbian, Cariño, Delaporte, Izal, Two door cinema club, Ginebras, Dorian, Miss Caffeina, Viva Suecia, La M.O.D.A., La La Love You, Steve Aoki... Sin duda, una cita obligada para los amantes del rock y sus derivados. El Festival Internacional de Benicàssim ha llevado el nombre de esta localidad alrededor del mundo, gracias al crecimiento imparable de este certamen desde su creación en 1995. Por sus escenarios han pasado desde Red Hot Chilli Peppers hasta Leonard Cohen, artista del que se presenció su histórica vuelta a los escenarios en 2008.

Dónde : Benicàssim. Castellón.

Cuándo : del 14 al 17 de julio.

Cuánto: 150 euros el abono.

La puesta en escena de Chemical Brothers en el FIB de 2019

DONOSTIAKO JAZZALDIA

Certamen musical señero de San Sebastián, el Jazzaldia se inauguró en 1966 para llevar la magia y caldiad del jazz a todos los públicos. Un oasis de libertad y apertura musical por el que han pasado iconos como Ella Fitzgerald, Oscar Peterson o Silvia Pérez Cruz. En su 57ª edición que se celebra pronto, actuarán Simple Minds, Sharon Clark, Broken Brothers Brass Band, Curtis Harding, Calexico o Atrisma, entre otros músicos.

Dónde : San Sebastián. País Vasco.

Cuándo : del 20 al 25 de julio.

Cuánto: 60 euros el abono; gratuito los conciertos en la playa de Zurriola.

SINSAL SAN SIMÓN

Al hablar de apuestas originales para mejorar la calidad de la experiencia festivalera, no puede faltar el Sinsal de Galicia. Se trata de una celebración absolutamente singular, calificada por «The Sunday Times» como una de las mejores de Europa. Y es que el atractivo parte de la curiosidad, tan inherente al ser humano: la programación de este festival es secreta. Los asistentes no conocen quiénes actuarán hasta que están literalmente dentro del recinto. Y rara vez se han sentido decepcionados: han pasado por los escenarios de la isla de San Simón, en plena ría de Vigo, artistas como El Guincho, Triángulo de Amor Bizarro, Alt-J o Bonnie «Prince» Billy.

Dónde : Isla de San Simón. Galicia.

Cuándo : del 22 al 24 de julio.

Cuánto: 40 euros por día.

ARENAL SOUND

Cuando en 2010 este festival aterrizó en la costa levantina, se planteó como el gran competidor del FIB. Aquel año el certamen se presentaba de la mano de Lori Meyers, Simple Minds, Maldita Nerea o Macaco, así como en la segunda edición atrajeron a 40.000 personas al día para ver a Vetusta Morla, Calvin Harris o Love of Lesbian. A día de hoy, el Arenal continúa batiendo récords de asistencia, así como se consolida como el principal certamen que atrae a público de todas las edades y gustos. Entre el indie y la electrónica, en la próxima edición serán Myke Towers, C Tangana, Bizarrap, Carlos Sadness, Bad Gyal o Afrojack los encargados de amenizar las altas temperaturas de agosto.

Dónde : Playa de El Arenal en Burriana. Castellón.

Cuándo : del 2 al 7 de agosto.

Cuánto: 40 euros el abono.

Celebración del Arenal Sound en Burriana (Castellón)

SONORAMA

Al igual que el Viña Rock dota a los pueblos de La Mancha de una auténtica fiesta musical, el Sonorama Ribera revoluciona el paisaje «vacío» castellanoleonés. Este año, este festival celebra, además de la vuelta tras estos complicados meses pandémicos para el sector, su 25 aniversario. Y lo hace solidificando su carácter de precursor del rock y el indie: el cartel incluye a Coque Malla, Fuel Fandango, Ladilla Rusa, Sexy Zebras, Dani Fernández, Tu otra bonita o Future Islands.

Dónde : Recinto Ferial, El Picón y Centro Histórico de Aranda de Duero. Burgos.

Cuándo : del 10 al 14 de agosto.

Cuánto: 80 euros el abono.

POSIDONIA

En España el festival de música no es cosa exclusiva del verano. Así lo demuestra el Actual, que se celebra en enero, o el Posidonia, que tendrá lugar en otoño. Toma su nombre de una planta acuática mediterránea que produce praderas submarinas de alto valor ecológico, y es en la concienciación de la necesidad de cuidar este ámbito natural sobre la que se celebra este certamen. Se presenta este año como un evento «solo para inconformistas» y, al igual que el Sinsal, su programación será secreta, desvelándose al comienzo de su celebración.