Beatles, los músicos más influyentes (con permiso de Madonna)

Los Beatles son «Yesterday», Abbey Road, la guitarra de McCartney, las letras de Lennon, «Twist and shout», Liverpool, la Beatlemanía y 600 millones de discos vendidos. Los Beatles no son solamente una banda, ni se limitan a una época época, sino que son la base de una generación trasladada a todas las siguientes, el punto de inflexión de un estilo de música y un movimiento que, por mucho que pase el tiempo, siempre inspira, se escucha y revisita. Ya aprendimos del irracional universo que Danny Boyle dirigió en «Yesterday» (2019), película protagonizada por Himesh Patel y Lily James, que un mundo sin Lennon, McCartney, Harrison y Starr no puede ser. Que, de serlo, de una forma o de otra sus canciones terminarían inventándose, y por tanto creando un auténtico fenómeno a nivel mundial. Sin precedentes, ni seguramente sucesores. No obstante, en esa tendencia humana de cuestionar lo que ya podría tildarse de obvio, hay quien sigue, aun conociendo la magia de «Let it be», haciéndose esa pregunta: ¿existe una música más influyente que la de los Beatles?

Los Beatles, a su llegada a EE UU FOTO: Library of Congress

Un grupo de investigadores de la empresa Libety Games se ha tomado el tiempo de profundizar en esta cuestión y han llegado a la conclusión de que sí, los Beatles fueron influyentes, pero por detrás de Madonna. Tras analizar más de 6.500 canciones de las 100 mejores listas de Billboard desde 1959 hasta la actualidad, estos estudiosos clasificaron los artistas más exitosos de la historia, alzándose la «Material girl» en el primer puesto con la cantidad más alta: 34 veces ha aparecido en las listas de Billboard, ante las 30 ocasiones de los Beatles. Tras ellos, figura Mariah Carey, seguida de Elton John, Taylor Swift, Stevie Wonder, Michael Jackson y Rihanna, entre otros artistas. Pero que no cunda el pánico entre la Beatlemanía, pues se trata de un estudio que tan solo ha tratado una pequeña parte del gran pastel. Para determinar de manera fiel qué grupo o músico ha sido el más influyente de todos los tiempos harían falta más datos, más nombres, más variables. Y, todavía sin existir el resultado, parece que serían pocos los competidores que se les presenten a los titánicos Beatles.