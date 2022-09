Harry Styles, el artista del momento que vuelve a levantar pasiones en España

La canción “As it was”, de Harry Styles, ha sido la más escuchada de este verano a nivel mundial. Según informa Spotify, este tema ha sido un auténtico éxito entre sus usuarios, pues recoge más de 610 millones de reproducciones en la plataforma en tan solo tres meses. Por su parte, el videoclip oficial de la canción en YouTube supera las 290 millones de visualizaciones a día de hoy, lo que vuelve a confirmar que no se trata ya solo de una de las canciones más destacadas de la actualidad, sino que se podría confirmar que Styles es el artista del momento. A nivel internacional, el cantante británico, de 28 años, ha levantado pasiones a través de su música, se ha consolidado como uno de los músicos más queridos del panorama actual, y así lo demuestran las altas expectativas que circulan en redes sociales desde que anunciase su nueva gira: “Love on tour”.

Styles vuelve a los escenarios en 2023 con este nuevo tour internacional, en el que incluye dos paradas en España: en Barcelona y Madrid. Tras haber realizado una gira de 43 conciertos en 2021 con todas las entradas agotadas, el cantante de “Watermelon sugar” inicia una nueva aventura con motivo de su reciente álbum “Harry’s house”, que dará la oportunidad a sus seguidores de verle en directo en las principales ciudades del mundo. Así, tras añadir fechas en Estados Unidos, el artista viajará a Europa con 19 shows en 2023: en nuestro país, Styles actuará el 12 de julio en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona y el 14 de julio en el Nuevo Espacio Mad Cool, ubicado en la calle Laguna Dalga del distrito de Villaverde en Madrid.

Harry Styles, actuando en la gala de los Grammy en 2021 FOTO: CBS

Las expectativas, como adelantábamos, son altas, pues desde que anunciara estas fechas sus seguidores ya muestran nervios según se acerca la hora de comprar las entradas. Styles, antiguo miembro de la boy band One Direction, continúa siendo “Trending topic” en Twitter, pues este viernes 2 de septiembre a las 10:00 horas saldrán las entradas a la venta en los únicos puntos de venta oficiales: livenation.es y ticketmaster.es. Además, todos aquellos usuarios registrados o que se registren en la primera web mencionada, han tenido acceso a una preventa exclusiva el jueves 1 de septiembre a la misma hora, lo que no ha dejado indiferente a los fans del británico.

Bajo el “hashtag” #HarryStylesLoveOnTour, miles de usuarios ya están compartiendo sus experiencias a la hora de comprar las entradas: hay quienes han conseguido llevarse alguna, otros que han fallado en el intento, mientras que otros se han servido de más de una pantalla para tener más posibilidades. En cuestión de minutos desde que se ha abierto la preventa, ya se ha producido una cola de espera de miles de personas, lo que demuestra que la venta oficial seguirá por el mismo camino, así como es bastante posible que Styles pueda colgar el cartel de “sold out” en ambas citas que ofrecerá en España.

oficialmente voy a ver a Harry en directo y yo no puedo ser más feliz #HarryStylesLoveOnTour pic.twitter.com/AYyYyt1blH — saraa🐉 (@saradl_04) September 1, 2022

Yo en la preventa esperando a 52.000 personas que esta delante de mi pero sin perder la esperanza. #HarryStylesLoveOnTour pic.twitter.com/yBrWGztvUv — Peppapig98TV🏳️‍🌈🍣 (@onlysassylife) September 1, 2022

El único tour q voy a ver es el tour de Francia en teledeportes #HarryStylesLoveOnTour pic.twitter.com/u3Y8yN35uk — haha (@mcfroggyswaggy) September 1, 2022

Desde que comenzara en su carrera en solitario, Styles ha cosechado todo tipo de reconocimientos, más allá de los innumerables que sus propios seguidores le ofrecen cada día: ha ganado dos British Awards, un Grammy y un American Music Award, entre otros galardones. Con esto, su fama se sigue extendiendo a lo largo y ancho del planeta, siendo España uno de los países que más le siguen, tal y como se percibió en el concierto que el cantante ofreció en la capital el pasado 29 de julio. Tras posponer su gira europea por la pandemia, Styles aterrizaba aquel día al escenario del Wizink Center para ofrecer un show que quedó grabado en la retina de los asistentes.