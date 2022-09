¿Cuál es el origen de la canción “Bella Ciao” y por qué despierta polémica?

En gran medida, fue a raíz de “La casa de papel” cuando en España se viralizó la canción “Bella ciao” (”Adiós, bella” en español). En los capítulos de esta exitosa serie, los ladrones entonan este tema en representación a su oposición ante el poder, así como un símbolo de resistencia y protesta hacia las minorías. Pues bien, desde entonces esta canción ha sonado en diferentes ambientes en nuestro país, convirtiéndose en un tema bastante famoso y cuya letra es conocida por la gran mayoría de las personas. Pero, ¿por qué tras este tiempo continúa despertando polémica? Acaba de ocurrir, por ejemplo, en “El Hormiguero”, donde Laura Pausini se negó a cantar “Bella Ciao”, explicando que es “una canción política y no canto canciones políticas”, pues “Bella ciao” siempre ha sido tildada de antifascista. Y añadió la artista italiana en Twitter: “ni de derecha ni de izquierda. Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años. Que el fascismo sea una vergüenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy”.

Con esto, y más allá de que ahora haya sido Pausini la víctima de esa peligrosa tendencia de las redes sociales de someter a examen y llevar al extremo cualquier asunto, no nos queda otra que preguntarnos cuál es el origen de la canción “Bella ciao”. El protagonista de este tema según su letra es un guerrillero que se dirige a su amada, a quien llama “bella”, para despedirse y pedirle que, de morirse, le entierre en las montañas, bajo la sombra de una hermosa flor. El guerrillero se encuentra en lucha contra el invasor, y está dispuesto a morir por la libertad. De esta manera, esta canción popular italiana fue adoptada como un himno de la resistencia antifascista, que entonaban los partisanos italianos para verbalizar su lucha contra el régimen de Mussolini.

Entre la Segunda Guerra Mundial y el siglo XIX

Socialistas, liberales, anarquistas y comunistas hicieron suyo este tema entre 1943 y 1945 como representación de la Resistencia italiana contra las fuerzas alemanas nazis y las fascistas, de tal forma que se extendió su letra por todo el mundo como una protesta antifascista. Con esto, se piensa que los orígenes de “Bella ciao” son bastante anteriores a la Segunda Guerra Mundial, indicando algunos expertos que el tema se refiere a las mujeres “mondina”, que eran aquellas trabajadoras de arrozales de finales del siglo XIX que la cantaban como protesta contra las duras condiciones de trabajo en el norte de Italia. No obstante, el origen exacto es tan ambiguo que se ha generalizado el uso que se le dio y se consolidó como el más valido durante la época en la que el fascismo y el nazismo amenazaban Europa.

Esta canción, además, no solo se quedó en Italia y se viralizó en España por “La casa de papel”, sino que llegó a miles de rincones del mundo, principalmente, a partir de 1945. En el imaginario popular quedó vinculada al comunismo, y se entonó en numerosos Festivales mundiales de las juventudes comunistas que se celebraron a lo largo del siglo XX en Berlín, Praga o Viena. Por su parte, destaca la gran difusión que alcanzó “Bella ciao” durante el mayo del 68, destacando Yves Montand y la versión que ofreció de este himno. Asimismo, en Chile, a principios de los años 70, el conjunto Quilapayún grabó una versión del tema, que se utilizó como canción revolucionaria frente al gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular.