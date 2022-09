Rigoberta Bandini anuncia título, portada y fecha de lanzamiento de su primer disco

Aún no tenía ningún álbum oficial en venta, pero no por ello ha dejado de convertirse en una de las artistas españolas del momento. Rigoberta Bandini arrasó con “Ay mamá”, canción que presentó como candidata para representar a España en el último certamen de Eurovisión, en el que al final concursó y alcanzó gran éxito Chanel. Asimismo, Bandini ha acumulado miles de reproducciones con temas como “Too many drugs”, “Perra” o “In Spain we call it soledad”, y hasta ahora no ha podido aglutinar estas canciones en una sola pieza. La cantante catalana ha anunciado portada, título y fecha de lanzamiento de su primer álbum: se llama “La Emperatriz” y se publicará el 7 de octubre de este año.

“El 7 de octubre sale a la luz algo así como mi primer disco: LA EMPERATRIZ!!! Gran parte de las canciones que lo conforman ya son vuestras, otras inéditas que lo completan”, ha escrito Bandini a través de una publicación en sus diferentes redes sociales. De esta forma, el álbum ya no solo contendrá los éxitos mencionados, sino que albergará nuevas sorpresas para así aumentar la expectación de sus seguidores.

En cuanto a la carátula del álbum, Bandini aparece con una túnica roja y un pecho fuera -”al puro estilo Delacroix”, como reza la canción “Ay mamá”-, y sentada en una nube. Le rodean ángeles, y hasta un perro y una cajetilla de cigarros con alas. Una imagen que ha sido realizada por el artista visual Pedro de Madrazo, tal y como ha indicado la cantante en sus redes. Asimismo, Borja Pakrolsky, quien también estaba tras la portada de “Ay mamá”, es el director de arte del proyecto de “La Emperatriz”.

Esta propuesta musical aterriza después de que el pasado mes de julio la catalana anunciara su intención de retirarse “un largo rato” tras su gira de otoño, en la que continúa estando inmersa. “En otoño voy a hacer el final de la gira, y después me retiro un rato largo. Una cosa es retirarse de los escenarios, curro va a haber”, explicó en una entrevista en MovistarPlus+ recogida por Europa Press.

Bandini, cuyo nombre real es Paula Ribó, tiene 32 años y cada concierto que ofrece es un nuevo éxito. Hace poco conquistó al público sureño en un espectáculo en el Granada Sound, así como el “Rigotour” continuará en octubre en Alicante, Sevilla, Madrid, Málaga y Córdoba, para el mes siguiente actuar en La Coruña, Fuerteventura, Valencia, Barcelona y Murcia y, por último, en diciembre, terminar la gira en Bilbao, Pamplona y Zaragoza.