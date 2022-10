La realidad de las giras: Animal Collective cancelan su “tour” europeo por la inflación y los costes de la crisis económica

La banda estadounidense Animal Collective ha cancelado las fechas de su gira por Reino Unido y Europa que estaban programadas para el próximo mes. En un comunicado hecho público a través de las redes sociales, la banda explicó que se debe a la “montaña de obstáculos relacionados con el COVID y la economía. “Al prepararnos para esta gira, estábamos viendo una realidad económica que simplemente no funciona y no es sostenible”, señalan. “Desde la inflación hasta la devaluación de la moneda, los costes de viaje y transporte inflados y muchos otros problemas, simplemente no pudimos hacer un presupuesto para esta gira que no perdiera dinero, incluso si todo saliera de la mejor manera posible”.

En su comunicado, señalan la dureza de los últimos tiempos, en los que tres miembros sufrieron casos graves de Covid. “Nos vimos obligados a cancelar espectáculos y perdimos grandes cantidades de los ingresos que nos mantienen a nosotros y a nuestras familias. Elegimos seguir adelante porque nos encanta hacerlo, pero preparándonos para esta gira estábamos viendo una realidad económica que simplemente no funciona y no es sostenible. Desde la inflación hasta la devaluación de la moneda, los costos de envío y transporte inflados y mucho más, simplemente no pudimos hacer un presupuesto para esta gira que no perdiera dinero”, señalan.

“Siempre hemos sido el tipo de personas que perseveran en los momentos difíciles y suben al escenario a menos que nuestra salud lo impida. Estamos eligiendo no correr el riesgo de nuestra salud mental y física con la realidad económica de lo que hubiera sido esa gira. Esperamos que la gente lo entienda y que sepa que no tomaríamos una decisión como esta a la ligera. Realmente no queremos nada más que volver a actuar. Muchas gracias a nuestro equipo, los promotores y los lugares que trabajaron tan duro en esta gira para nosotros. Esperamos volver a tocar para todos vosotros”, explican.