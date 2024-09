El arresto por tráfico sexual sienta bien a Puff Daddy: se disparan sus escuchas

El artista antes conocido como Puff Daddy (ahora Sean Diddy Combs) hace bueno aquello de "que hablen mal de ti, pero que hablen". Al menos, en la práctica. Luego lo que él sienta por dentro es otro tema. El artista ha visto cómo aumenta el número de escuchas en plataformas de "streaming" de música tras el anuncio de su encarcelamiento el lunes 16 de septiembre en Nueva York por tráfico sexual, como ha informado Associated Press: las reproducciones se dispararon en un 18,3%.

Un impulso nada sorprendente para George Howard, profesor de negocios y gestión en Berklee College of Music, que asegura que escuchar la música de estos artistas ayuda a satisfacer la curiosidad de los internautas, que quieren saber más sobre estos músicos: "Las canciones se convierten en un elemento adicional de información para ayudar a la gente a comprender las atrocidades ", aseguró a la agencia. "Es como preguntar: '¿Cómo sonaría la música para alguien cuyo cerebro funciona así?'", continúa. "Este tipo de acusaciones nos provocan una curiosidad natural. Es como pasar por delante de un accidente automovilístico. Queremos detenernos y mirar".

Después de que un documental sobre R. Kelly acusara al cantante de R&B de "conducta sexual inapropiada" hacia mujeres y niñas menores de edad, los números del músico casi se duplicaron. Según George Howard, el anonimato que se esconde en el "streaming" también conlleva un aumento de las ventas, a diferencia de la compra de discos físicos, que la mayor parte del tiempo requiere acudir a la tienda y dar la cara, en este caso, a por uno de los cinco álbumes publicados por Sean Combs, "No Way Out", "Forever", "The SagaContins...", "Press Play" y "The Love Album: Off the Grid".

P. Diddy está acusado por los fiscales federales de Manhattan de haber puesto su "imperio" al servicio de un violento sistema de tráfico sexual. En total, se han presentado nueve denuncias en su contra por agresión sexual, incluida una presentada en noviembre por su expareja "Cassie" Ventura.

El rapero, que se ha declarado "inocente", se encuentra actualmente bajo vigilancia de suicidio en prisión, a la espera de su juicio. Se trata de una medida preventiva, ya que su "salud mental no está clara". A pesar de ello, su abogado, Marc Agnifilo, asegura que su representado es "fuerte, goza de buena salud, tiene confianza y está centrado en su defensa".