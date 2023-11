Eterna beatlemanía: así se rescató su canción inédita

Parece que nunca hay un final con los Beatles. Ni se acabaron en 1970 ni lo hacen ahora. Todo consiste en mantener vivo un negocio que siempre parece floreciente en el caso del cuarteto de Liverpool, aunque de él ya solo quede la mitad. Y qué curioso: cuando los Rolling Stones publican el álbum «Hackney Diamonds», pocos días después Paul McCartney devuelve a la actualidad a los Beatles en el enésimo ejercicio de pirotecnia sobre una banda que, de alguna manera, siempre se las arregla para reivindicar su inmortalidad. «Now and Then» es lo «nuevo», el rescate de una canción perdida que devuelve a la superficie lo que nunca muere: la Beatlemania.

Noviembre fue el mes elegido para lanzar al mundo una canción singular y con una larga historia detrás aunque para la mayoría de la audiencia sea una novedad. En realidad se trata de una composición de finales de los 70 –casi una década después de la disolución del cuarteto– realizada en solitario por John Lennon en su apartamento del Dakota de Manhattan, en una época especialmente fértil para el autor. Un tema que nunca imaginó que acabaría siendo de los Beatles. Años después de aquel esbozo, Yoko Ono le pasó una cinta a McCartney con cuatro canciones de Lennon cuando se estaba buscando material nuevo para el monumental proyecto de «Anthology» en los 90, una tarea que culminó con varios volúmenes de inéditos y un incolvidable documental. Los supervivientes de entonces (incluido George Harrison) intentaron completar la canción, pero no fue posible porque no se podía aislar la voz de Lennon del piano. Tampoco Harrison se mostró muy entusiasmado.

[[H2:«A George no le gustó»]]

Pero gracias a las técnicas de inteligencia artificial desarrolladas por el equipo técnico dirigido por el cineasta Peter Jackson, el director que dirigió el apasionante documental «Get Back» en 2021, McCartney y Ringo Starr, el otro miembro superviviente de la banda, tuvieron la oportunidad de terminar «Now and Then» el año pasado. Ahora promocionada como «la última canción de los Beatles» (los eternos tópicos del marketing), la reconstrucción del tema se publica 26 años después de que apareciera en «Anthology 3», el volumen final del proyecto de archivo multimedia de los Beatles. Acompañado de un breve documental y un vídeo musical, «Now and Then» también aparecerá en una reedición ampliada de lujo de las recopilaciones de los Beatles conocidas como «Álbum Rojo» y «Álbum Azul».

Después de rechazar «Grow Old With Me», los Beatles optaron por «Free as a Bird» y «Now and Then» para «Anthology» en parte porque contenían la génesis de una canción que McCartney y Harrison podrían darle forma a una melodía terminada. Trabajando con Jeff Lynne, los Beatles lograron terminar «Free as a Bird», dando cuerpo a la canción de Lennon con un puente y añadiendo pistas instrumentales y vocales para evocar viejos recuerdos. Todo lo contrario que con «Now and Then». Harrison se quejó de que la canción no valía la pena y después McCartney diría: «No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba. A George no le gustó. Como los Beatles eran una democracia, no lo hicimos».

En una declaración que acompaña al anuncio del lanzamiento, la viuda de Harrison, Olivia, explicó: «En 1995, después de varios días en el estudio trabajando en la pista, George sintió que los problemas técnicos con la maqueta eran insalvables. No fue posible terminar la canción con un nivel lo suficientemente alto. Si él estuviera aquí hoy, [su hijo] Dhani y yo sabemos que se habría unido de todo corazón a Paul y Ringo para completar la grabación».

Pero con el fallecimiento de Harrison en 2001, la nueva democracia quedaba únicamente en manos de McCartney, quien sí quería terminar aquello. Y ahora, con la nueva inteligencia artificial, era el momento idóneo. El equipo de Peter Jackson había desarrollado una forma de aislar pistas de audio específicas en una grabación confusa. Esta técnica ya había proporcionado brillantes momentos para el documental (hay varias conversaciones privadas entre Lennon y McCartney reveladoras de su dinámica de trabajo y afecto que solo así se pudieron escuchar), pero también podía usarse para seleccionar elementos aislados de una demo. Como la voz de Lennon en «Now and Then». Lo que era un obstáculo insalvable en la década de los 90 era ahora un campo abierto. Y McCartney no desaprovechó la oportunidad.

Un epílogo muy Beatle

Lo que sin duda atrajo a McCartney de «Now and Then» es que parecía incompleta y lo asimiló como una invitación a terminarla. De «Free as a Bird» ya dijo: «Fue realmente como trabajar en un disco con John, como Lennon/McCartney/Harrison, porque todos aportamos un poco aquí, George y yo estábamos compitiendo mejorando la letra. Eso fue más satisfactorio que simplemente tomar una canción de John, que fue lo que hicimos para la segunda, ‘‘Real Love’’, que funcionó muy bien, pero no fue tan divertido». De hecho, este tema estaba tan acabado que ya había aparecido en la banda sonora del documental de 1988 «Imagine: John Lennon» 8 años antes de la versión de los Beatles.

«Now and Then» era la «canción olvidada» y McCartney encontró todo un filón. Casi todo es suyo, salvo la materia prima, tan Lennon. Se le atribuye la producción junto a Giles Martin (el hijo del productor original de los Beatles, George Martin) y toca todos los instrumentos excepto la batería, que es de Ringo, más la guitarra rítmica de Harrison, rescatada de la década de los 90. Hay una guitarra slide que evoca inequívocamente a Harrison, pero es de Paul, quien lo diseñó como un homenaje a su difunto compañero. «De vez en cuando te echo de menos / De vez en cuando quiero que estés ahí para mí / Siempre que regreses a mí», se escucha de voz de Lennon, en lo que podría ser un perfecto epílogo para esta increíble historia que fueron los Beatles. La canción está terminada y la nostalgia hará el resto. Obtendrá una repercusión masiva, mucho más amplia que hace tres décadas. ¿Qué parte hay de evento y qué parte hay de canción? Difícil decirlo, y más cuando se habla de un grupo disuelto hace medio siglo. Sin embargo, es una canción que revela una vez más el tremendo talento y sello genuino de John Lennon junto a la incomparable habilidad de McCartney para mejorar las composiciones con sus ideas. Sí, algo muy Beatle.

Peter Jackson, el nuevo Beatle

Nadie podía sospechar que un cineasta, en este caso Peter Jackson, se convertiría en el impulsor de un proyecto como el de lanzar una “nueva” canción de los Beatles. Conocido principalmente por la épica trilogía del Señor de los Anillos, muchos se sorprendieron al saber que él sería el motor del impresionante documental “Get Back”, que tanto ayudó a explicar en qué consistía la magia creadora de los Beatles. La inteligencia artificial desarrollada para degustar las conversaciones de la banda es la que ahora ha servido para completar la canción “Now and Then”. Además del tema, también se estrenará un documental de 12 minutos que relatará el proceso que realizaron Paul McCartney y Ringo Starr para terminar la composición de Lennon. En él también aparecerán George Harrison, Sean Ono Lennon (hijo de John Lennon) y el propio Peter Jackson. Todo se puede ver en el canal de YouTube de The Beatles.