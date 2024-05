Así es Paramore, la banda punki que será telonera de Taylor Swift en Madrid

Ese sonido crudo de guitarras aceleradas y baterías incesantes, aunque suavizado por lo melódico del rock o incluso del pop, es al que cada vez se regresa con mayor frecuencia. Actualmente existe una nostalgia generalizada entre músicos y oyentes que se refleja en hasta qué puntos bandas de los citados géneros o de punk están resurgiendo, así como acumulando más escuchas. Aquel movimiento insatisfecho, independiente e interrogador que se extendió en la música entre los 80 y los 90 se extiende hasta nuestros días, y qué mejor arte para reflejar lo que inquieta a la sociedad que la música. Por eso tienen éxito actualmente bandas como Paramore, y Taylor Swift bien es embajadora de ello. La cantante de Pensilvania ha elegido a esta banda de pop punk para que sean sus teloneros en los dos conciertos que ofrece este miércoles y jueves en el Estado Santiago Bernabéu de Madrid.

Paramore, que está integrada por Hayley Williams (voz), Taylor York (guitarra) y Zac Farro (batería), actuará en la primera jornada y ante los "swifties" a partir de las 18:45 horas, y durante aproximadamente unos 45 minutos. Si bien las puertas del estadio se abrirán a las 16:00, está previsto que el inicio de la actuación de Swift arranque a las 20:00 horas, para extenderse unas tres horas y cuarto. En total, serán casi cinco horas repletas de música, siendo Paramore los encargados de dar el pistoletazo de salida, interpretando canciones de su último álbum, "This is why" (2023), así como otros temas de su discografía.

La banda nació en 2004, y en 2008 se alzó con su primer nominación a los Grammy, en la categoría de Mejor Artista Nuevo. Quizá su repercusión creció de forma considerable gracias a una colaboración con la gran pantalla: también en 2008, Paramore le puso la banda sonora a la película "Crepúsculo". Con una de esas canciones, "Decode", la agrupación estadounidense ganó los galardones de Mejor banda rock y Mejor canción rock en los Teen Choice Awards.

Madrid trata de minimizar afecciones por los conciertos de Taylor Swift y no espera problemas en entradas a colegios

Pero, si hay que hablar de un momento clave para los inicios de Paramore, ese fue "Riot!", álbum que lanzaron en 2007. Sus 14 canciones fueron publicadas en junio de aquel año, y rápidamente se colocaron en el puesto número 15 de la lista "Billboard 200". Asimismo, el sencillo "Misery business" se convirtió en el primer tema de la banda en aparecer en el "Billboard Hot 100".

Diferente a lo tradicional

El resto de álbumes lanzados por la banda han seguido por el mismo buen camino. En 2009 lanzaron "Brand new eyes", un tercer disco que tuvo gran repercusión, de la misma manera que "Paramore", disco que vio la luz en 2013. Dos años después, la banda se hizo con un Grammy a la Mejor canción rock por "Ain't it fun".

Hay quienes han comparado a Hayley Williams, la vocalista, como un estilo muy unido al de Avril Lavigne y Kelly Clarkson. Es cierto que los artistas de Paramore también presumen de una estética emo y punk, así como de un estilo juvenil que casa a la perfección con su música entre el pop punk y el rock progresivo. "La banda no se resume en una chica pop punk con cabello rojo y actitud enérgica; su actitud es diferente a lo tradicional, como ellos. Puede ser acelerada o lenta, Es emo, sin que ellos suenen quejumbrosos ni malcriados. Es casi literalmente anti-Avril Lavigne", tildó, por su parte, el crítico musical Joshua Martin.