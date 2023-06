Los Beatles publican este año "su última canción" gracias a la IA

Será lo que Paul McCartney ha denominado, ambiguamente, la última grabación de los Beatles. Según ha revelado el bajista y compositor de la banda a BBC Radio, durante 2023 verá la luz una nueva canción firmada por el grupo de Liverpool 50 años después de la publicación de “The End”, la última canción del grupo. Según ha revelado Macca, el tema que verá la luz en algún momento de este año está compuesto por John Lennon y se conserva, incompleto, en una grabación de mala calidad. Sin embargo, tras realizar trabajos con la ayuda de una Inteligencia Artificial (IA), la canción ha sido completada y está lista para ser publicada.

Según parece, el tema ya pudo haber visto la luz en 1996, cuando Yoko Ono remitió a McCartney una cinta casette marcada con la etiqueta “For Paul” (“Para Paul”) en la que se incluía “Now And Then”, un tema Lennon de 1978. Los tres beatles supervivientes entonces, (Ringo, Harrison y McCartney) se reunieron con el productor Jeff Lynne en un estudio con el objetivo de completarla y que sirviera de homenaje a Lennon, asesinado más de una década antes, para que formase parte de su “Anthology”. De hecho, dos cortes incluidos en aquellas cintas que dejó Lennon fueron publicadas como material nuevo del cuarteto en 1995 y 1996. Se trataba de “Free As a Bird” y “Real Love”, que se consideraron oficialmente su primer material nuevo en 25 años. Sin embargo, según parece, George Harrison consideró que “Now And Then” era “basura” y rechazó trabajar en ella. “A George no le gustó. Siendo The Beatles una democracia, no lo hicimos", confirmó McCartney.

Además, la grabación, de baja calidad, presentaba graves problemas, como una persistente y molesto zumbido producido por los circuitos eléctricos del apartamento de Lennon que obligaba a un trabajo meticuloso de limpieza del audio. Los trabajos se llevaron a cabo y, de hecho, una versión “pirata” de la canción incompleta sin el ruido de fondo vio la luz en 2009. "No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba", recuerda Macca. La canción nunca se fue del todo de la cabeza de quien tantas obras maestras firmó con Lennon y un día llegó el punto de inflexión, como ha relatado a la emisora británica. Fue cuando Peter Jackson extrajo la voz de Lennon de un cassette para el documental "Get Back", en el que se entrenó a los ordenadores para reconocer las voces de los Beatles y separarlas de los ruidos de fondo, e incluso de sus propios instrumentos, para crear un audio "limpio".

"Teníamos la voz de John y un piano y podía separarlos con IA. Le dijimos a la máquina: ''Esa es la voz. Esta es una guitarra. Saca la guitarra''", explicó el músico. Así, se pudo tomar la voz de John Lennon y obtenerla pura a través de esta IA, afirmó McCartney, quien admitió, no obstante, que otras aplicaciones de IA suponen para él un motivo de preocupación. "Da un poco de miedo pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva", dijo