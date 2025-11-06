Acceso

'Reliquia'

Se publica durante unos minutos el segundo tema de 'Lux' de Rosalía: ¿estrategia o error?

'Reliquia' fue publicado ayer por sorpresa y solo se ha mantenido activo para su escucha durante unos minutos

MEX7665. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 03/11/2025.- Fotografía cedida este lunes por Sony México de la cantante española Rosalía. Rosalía presentó en México su nuevo disco, Lux, en una conferencia de prensa en la que destacó su "admiración" por las "mujeres santas" y la "mística femenina" frente a un mundo necesitado de "certezas y fe".
Rosalía vuelve a acaparar todos los focos del mundo de la músicaSony MéxicoAgencia EFE
'Reliquia', un segundo tema de Rosalía extraído de su disco 'Lux', fue publicado ayer por sorpresa y solo se ha mantenido activo para su escucha durante unos minutos.

La publicación ha sido atribuida inicialmente a un error, aunque la discográfica no ha podido precisar ese extremo.

Son muchos los seguidores y medios que se han hecho eco de la publicación, que durante el tiempo que se ha mantenido activa ha mostrado también sus créditos, una larga lista de siete autores entre los que figura la propia Rosalía y el estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y conocido compositor de éxito para numerosas estrellas.

De momento se desconoce el día que 'Reliquia' verá definitivamente la luz. La salida del álbum completo está prevista para el próximo este viernes.

