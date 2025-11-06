Se publica durante unos minutos el segundo tema de 'Lux' de Rosalía: ¿estrategia o error?

'Reliquia', un segundo tema de Rosalía extraído de su disco 'Lux', fue publicado ayer por sorpresa y solo se ha mantenido activo para su escucha durante unos minutos.

La publicación ha sido atribuida inicialmente a un error, aunque la discográfica no ha podido precisar ese extremo.

Son muchos los seguidores y medios que se han hecho eco de la publicación, que durante el tiempo que se ha mantenido activa ha mostrado también sus créditos, una larga lista de siete autores entre los que figura la propia Rosalía y el estadounidense Ryan Tedder, miembro de OneRepublic y conocido compositor de éxito para numerosas estrellas.

De momento se desconoce el día que 'Reliquia' verá definitivamente la luz. La salida del álbum completo está prevista para el próximo este viernes.