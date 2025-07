Cliff Richard hace sobre sí mismo una de las predicciones más funestas posibles de cara a su nueva gira

Sir Cliff Richard, ícono indiscutible del pop británico, se embarca en lo que podría ser su última gira mundial. A sus 84 años, el artista que ha marcado generaciones con su voz y presencia escénica reconoce que cada actuación podría ser la última. “No pienso mucho en el futuro… podría estar muerto el año que viene”, confesó con humor negro en una entrevista reciente.

La gira Can’t Stop Me Now arrancará el 30 de noviembre en Cardiff, con fechas confirmadas en Australia y Nueva Zelanda. Richard ha admitido que el desgaste físico es considerable y que cada mañana se pregunta si su voz seguirá respondiendo como antes. Pero lejos de rendirse, el cantante se mantiene fiel a su estilo: elegante, honesto y profundamente agradecido.

Una carrera que desafía el tiempo

Desde su debut en 1958 con Move It, considerado el primer tema auténtico de rock británico, Cliff Richard ha vendido más de 250 millones de discos en todo el mundo. Fue el primer músico en ser nombrado “Sir” por la reina Isabel II y ha mantenido álbumes en el Top 5 británico durante ocho décadas consecutivas3.

Su legado incluye clásicos como Living Doll, Summer Holiday y Congratulations, además de incursiones teatrales como Heathcliff. Su conversión al cristianismo en los años 60 marcó un giro personal y artístico, alejándolo temporalmente del rock para explorar nuevos horizontes musicales y espirituales.

Richard ha declarado que no pretende fingir ser un adolescente a los 85. Su filosofía actual se basa en la autenticidad y en aceptar con naturalidad los cambios que trae el tiempo. Sus populares calendarios anuales, que muestran al artista en escenas cotidianas y relajadas, reflejan esa nueva forma de vivir la fama con humor y cercanía.

La gira Can’t Stop Me Now no será un adiós melancólico, sino una celebración de una carrera extraordinaria.