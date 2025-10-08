Crece la preocupación por la salud de Dolly Parton tras el aplazamiento de sus conciertos en Las Vegas

Aumenta la preocupación por el estado de salud de Dolly Parton, la legendaria cantante estadounidense que cumplirá 80 años en enero próximo, luego de que anunciara hace unas semanas la postergación de sus conciertos en Las Vegas previstos para diciembre de este año.

La intérprete de música country informó que los seis espectáculos serán reprogramados para septiembre de 2026, debido a problemas de salud. La serie de presentaciones, titulada Dolly: Live in Las Vegas, estaba originalmente fijada para los días 4, 6, 7, 10, 12 y 13 de diciembre de 2025 en The Colosseum at Caesars Palace, pero finalmente se llevará a cabo los 17, 19, 20, 23, 25 y 26 de septiembre de 2026, según confirmó la artista en un comunicado.

En las últimas horas, su hermana Freida Parton compartió en redes sociales un mensaje que ha incrementado la inquietud de los seguidores. "He estado despierta toda la noche orando por ella", escribió. "No se ha sentido muy bien últimamente. Creo firmemente en el poder de la oración y pido a todos los que la aman que se unan a mí para rezar por su recuperación".

Freida finalizó su publicación con un mensaje de esperanza: "Es fuerte, la queremos, y con todas las oraciones que se elevan por ella, sé en mi corazón que estará bien. ¡Dios te bendiga, hermanita Dolly! ¡Todos te queremos!".

Por su parte, la propia Dolly Parton reconoció hace unos días que atraviesa un momento delicado de salud. "He estado enfrentando algunos problemas y mis médicos me dicen que debo someterme a ciertos procedimientos", explicó la artista en un comunicado difundido a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Parton descartó que el aplazamiento implique un retiro de los escenarios. "Solo necesito un poco de tiempo para estar lista para el show (…) y para vivir más grandes aventuras junto a todos ustedes", señaló.