Damiano David, líder de Måneskin, arranca carrera en solitario

Era un secreto a voces. No fue una gran sorpresa que Damiano David, cantante y líder de Måneskin, anunciase que comienza una carrera en solitario. Lo que sí es una noticia grata, un desmarque por parte del cantante italiano cuyo público lo recibe con intriga, como un reto. A través de diversos mensajes en las redes sociales, Damiano confirmaba este miércoles que está a punto de emprender un nuevo camino artístico: el próximo 27 de septiembre lanzará el sencillo "Silverlines", un tema con el que pretende expresar su parte "más personal y vulnerable".

Junto con el resto de su banda, compuesta por Victoria de Angelis, Ethan Torchio y Thomas Raggi, Damiano viene de una etapa artística de notorio éxito. Los artistas romanos, que se hicieron virales a nivel internacional de la mano de su versión de "Beggin'", han vivido un antes y un después en sus carreras gracias al álbum "Rush!". Se trata del cuarto título de su discografía, que más tarde actualizaron con "Rush! (are u coming?)", y con el que han girado por todo el mundo recibiendo todo tipo de reconocimientos y ovaciones. Una repercusión merecida gracias a las ya icónicas canciones "Gossip", "Supermodel", The Loneliest", o "Honey (are u coming?)", y sumado a su unicidad de grupo de rock italiano, un perfil nada común y que sin embargo ha podido triunfar. No todo es lo anglosajón.

Ahora, la voz de la banda se desmarca en forma de, al parecer, una pausa, pues no se ha confirmado la separación definitiva del grupo, por lo que se entiende que se trata de una decisión temporal. Fue hace una semana, a través de un vídeo con el que el cantante comenzó a dar pistas de su decisión: "Mi nombre es Damiano David, nací en 1999 en Roma, Italia. Me encanta la música, las artes y las mujeres. Me encanta la sensación de la ropa hermosa y el olor del perfume. En mi vida he sido un ladrón, un mentiroso, un amante, un cambiaformas. Viajé por todo el mundo para encontrar mi voz, solo para terminar donde todo empezó. Mi nombre es Damiano David. Y hoy es el primer día de mi vida", apuntaba el artista, para después aparecer una imagen del 27 de septiembre. Días después, compartió otro vídeo en el que mencionaba a Labrinth, cantautor y productor británico, con el que se intuía una colaboración. Ahora, en un último mensaje en redes, ya se confirma y se pone nombre y sentido a lo que será el debut en solitario del artista.

Según un comunicado compartido por la discográfica Sony, este proyecto "nació de la necesidad de expresar una parte más personal y vulnerable de sí mismo. Una parte de él que permanece completamente inexplorada". Por tanto, deja a un lado todo lo cosechado con Måneskin y se propone demostrar a su público nuevas creaciones, siendo aún una incógnita de si se tratará de una propuesta musical similar a la de Måneskin, con el rock and roll como base e inspiración, o si al tratarse de un proyecto más personal tendrá un cariz más calmado. ¿Seguirá sorprendiendo?