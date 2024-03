Dani Martín vende seis veces el WiZink Center en 12 horas

Se desató la locura. Dani Martín anunciaba ayer por sorpresa una gira para celebrar sus 25 años de trayectoria con un vídeo en el que hacía bromas acerca de su estado de salud después de que en 2022 anunciase un parón en su carrera por descanso psicológico. Martín anunciaba un concierto en una sola ciudad, Madrid, para repasar su carrera. El concierto se vendió en 10 minutos. Y luego llegó otro, y otro hasta completar 5 veces el WiZink Center de Madrid y dejar abierta la sexta noche, para la que todavía quedan entradas.

El que fuera líder de El Canto del Loco no daba crédito a lo que iba pasando. "¿Un WiZink Center en 10 min? Gratitud a vuestra fidelidad", escribía en su perfil oficial en X tras agotarse el aforo de su convocatoria inicial, que puso a la venta sin apenas promoción. Y así fue como iba anunciando una nueva fecha tras otra a medida que se llenaban. Y queda más de un año para la celebración de los conciertos.

Así, Martín repasará su carrera profesional con seis conciertos que tendrán lugar los días 28 y 29 de noviembre y 12, 13, 19 y 20 de diciembre de 2025. "Vosotros estáis locos? -se preguntaba en un me saje en redes-. Who The f*ck is Dani Martín? Ahora mismo solo soy un niño lleno de sueños, al lado de mi madre, sonriendo, viviendo un regalo gracias a vosotros, a nuestra conexión tan real. Pues siete horas han pasado y dicen de la ofi que vamos a por el QUINTO WiZink".

"Un boli, un cuaderno, emociones, mucho revoltijo emocional. Una guitarra de 12 mil pesetas, el sueño de montar un grupo, El Canto del Loco de mi vida, el sueño de hacer mi carrera en solitario y el sentir que, a día de hoy, las dos cosas son lo mismo", escribía en el último mensaje, poco más de 7 horas después del primer anuncio.

Estos próximos "shows" llegarán tres años después de que, en diciembre de 2022, informara de que se tomaba "unos años" sabáticos de la música "para mejorar como persona" tras reconocer su "tendencia a engordar, con ansiedad y con dificultad para concentrarme", informa EFE. "Nos vemos en unos años, sed felices. No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaeton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros", escribió entonces.

Martín (Madrid, 1977) inició su carrera musical como vocalista y compositor de El Canto del Loco, con los que alcanzó la fama gracias a sus cinco discos de estudio, del homónimo "El Canto del Loco" (2000) a "Personas" (2008), de los que se despachó un millón de copias en solo 9 años. Inició su carrera en solitario con "Pequeño" (2010), a los que sumó cinco discos más hasta el más reciente, "No, no vuelve", en el que retomó por primera vez con nuevas versiones las canciones junto al grupo de sus inicios.

Hace solo unas semanas Martín se convirtió en un tema de conversación viral gracias al lanzamiento de su primera canción inédita en años, "Ester Expósito", una declaración pública de su admiración por la joven actriz española.