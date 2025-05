"Ella y yo", así nació hace 20 años uno de los emblemas del reguetón

En el reguetón hay cabida para los sentimientos, ya sean estos el amor, la ilusión o el lamento y el desengaño. Hay canciones que hablan de emociones, y de hecho una de las canciones más conocidas de este género cuenta precisamente con abundante de ese lado sensible. Se trata de "Ella y yo", canción de Aventura junto a Don Omar y que ahora cumple 20 años de su lanzamiento. Una emblemática colaboración que vio la luz en 2005 y que fue resultado de una maratónica sesión de estudio.

"Fue en tres días de trabajo intensos, sin planearlo. Salió casi como un desahogo", relata el reguetonero puertorriqueño Don Omar en una conversación con EFE. "Ella y yo" narraba el diálogo entre dos amigos enfrentados por una traición amorosa. El tema no solo mezcló por primera vez la bachata con el reguetón en un formato narrativo, sino que catapultó a ambos artistas al estrellato internacional. "Esa canción no solo me cambió la vida a mí, cambió también la de Aventura. Romeo (Santos) -líder de la banda Aventura- y yo hicimos historia sin saberlo", dice Don Omar.

Actualmente, el video oficial supera los 790 millones de vistas en YouTube y el tema es parte del repertorio obligado de los artistas. Asimismo, el llamado "Rey del reguetón" también destaca que él fue uno de los primeros en apostar por el grupo de bachata Aventura fuera de Nueva York. "Fui quien los llevó por primera vez a Puerto Rico. En mi gira 'King of Kings', ellos abrían los conciertos. Creí en su talento cuando todavía eran una banda desconocida para muchos en la isla", recuerda.

La conmemoración llega en un momento especial para Don Omar, quien en junio de 2024 anunció públicamente que había sido diagnosticado con cáncer. Un día después, reveló que la cirugía fue exitosa y que estaba libre de la enfermedad. "Fue un susto, pero también una lección. Salir de eso me hizo valorar cada canción, cada tarima, cada fan", dice.