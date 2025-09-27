El grupo Love of Lesbian se desvincula de los festivales con fondos de la empresa KKR

La banda catalana de rock e 'indie pop' Love of Lesbian ha anunciado este viernes que se desvincula de los festivales en los que la empresa proisraelí KKR tenga participación accionarial. "Hemos necesitado tiempo y muchas conversaciones para tomar esta decisión ya que conlleva consecuencias que, a veces, no se ven a simple vista", ha publicado la banda en su página de Instagram.

La decisión se enmarca dentro de la ola de respuesta global a Israel por la masacre perpetrada en la franja de Gaza. "En algunos conciertos pasados ya habíamos expresado nuestra postura sobre este genocidio del pueblo palestino, desde el altavoz que nos proporciona el escenario, intentando ser un pequeño caballo de Troya desde dentro".

Esta decisión supone inevitablemente renunciar a algunos festivales con los que ya tenían conversaciones avanzadas para 2026, "pero creemos que la coherencia con lo que pensamos y sentimos ahora mismo debe prevalecer". El grupo catalán, cabeza de cartel en el Interestelar Sevilla 2025, también han querido aclarar que siempre se han sentido bien tratados por estos festivales.

"En realidad ese fantástica relación forjada a través de los años ha hecho que nuestra decisión haya sido aún más difícil de tomar porque conocemos a los equipos humanos que hay detrás de ellos y que nada tienen que ver con toda esta situación"