Love Of Lesbian: «El algoritmo nos está separando»

Alcanzan la cifra redonda de diez álbumes de estudio y anuncian que no habrá más en una larga temporada: «No tiene sentido seguir sacando canciones si no podemos sacarle todo el partido a las que ya hemos escrito», dice Santi Balmes, cantante de Love Of Lesbian, banda que se enfrenta a un cambio de paradigma, como un reflejo de la sociedad, a pensar hacia dónde vamos. «Antes todo era crecer, crecer, crecer... recintos más grandes, más escuchas en Spotify, más seguidores en redes... esa fue nuestra obsesión hace ahora una década. Pero mira, ya no es nuestra guerra, eso no puede ser», apunta a su lado Jordi Roig, guitarrista del grupo, que acaba de publicar «Ejército de salvación» (Warner).

«Estamos en un territorio por edad que nos sitúa como ese vecino que vive a 500 metros, un poco en la montaña, alejado de todos, y que no se siente en la obligación de dar los buenos días», explica Balmes, siempre gráfico. «No hay que convencer ni vender nada, y eso te da un puntito de libertad de hacer lo que quieres sin explicaciones. Solo queremos hacer un repertorio que envejezca bien y que nos emocione, pero ya sin aceptar ningún peaje para vender más», añade Oriol Bonet. La banda catalana lo dice desde la ventaja que concede tener un público «asegurado», que llena estadios y que les ha llevado a ser número uno de las listas de ventas en España en la semana posterior al lanzamiento del nuevo trabajo. «Sí, pero crecer todo el rato es una anomalía. Nada crece hasta el infinito, eso no puede ser, ni siquiera las plantas lo hacen. La naturaleza no está pensada para eso, porque el equilibrio se rompe. Solo el capitalismo aspira a eso y es una locura, es un sistema nocivo. Al contrario, en estos tiempos, tenemos que aprender a decrecer. Por eso ya no buscamos gustarle a quienes no le gustamos, sino que quienes nos siguen encuentren cada vez más canciones para ellos», explica.

Puesto que crecer ya no es una preocupación para la banda, ¿lo es mantener la energía? «Eso, sí. Ahora ya es necesario que a la gira venga un médico. De hecho, tenemos uno que viene a la de México», dice Balmes, y todos ríen. ¿Traumatólogo, cardiólogo? «Nefrólogo», dice el cantante. «El entusiasmo no se ha resentido en absoluto. Seguimos encontrando en la música lo que le pedíamos cuando empezamos», señala Bonet. «Ejército de salvación» está atravesado por el concepto de amistad y de hermandad, que aparece en varios de los temas como hilo conductor, algo fundamental para formar parte de un grupo de música:

–«Es difícil aguantar tanto tiempo sin erosionar o sin herir al otro, pero curte y fortalece. Hemos sobrevivido. Dicen que hay bandas que acaban bien y otras que duran toda la vida. Y vamos a durar mucho», afirma Roig.

–Balmes: «¿Pero eso no se dice de los matrimonios?».

–«¡Es muy aplicable! –repone el guitarrista–. Es un aprendizaje continuo. Las amistades duraderas son las que no esperas nada de ellas, porque en 25 años hay tantas oportunidades para que te decepcionen...».

–«La culpa es de la presión de las expectativas. Pensamos que nuestra pareja debe copar todos los aspectos de nuestra vida. Amantes del cine como tú, que le guste correr... pones a la otra persona en una presión increíble. Y lo mismo con la amistad. Es lo que dice... ¿Jordi, te llamabas?», bromea Balmes. «Se trata de hacerlo más fácil, exigirte más a ti mismo y no tanto a los demás».

La cuestión es si podemos extrapolar esa idea a las relaciones en una sociedad en un momento en que hay tanta desunión. «Estaría muy bien, pero creo que vamos a lo contrario. Ya es un topicazo que el mundo digital lo radicaliza todo, pero es así. El algoritmo nos está separando, es la verdad. Y el ejército de salvación no está en las redes».