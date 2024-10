Julio Iglesias: "No me voy a retirar ¡y lo sabes!"

El cantante Julio Iglesias, de 81 años, ha desmentido en un comunicado que se vaya a retirar de la música, esgrimiendo que el día que lo haga lo anunciará personalmente. Además, ha indicado que se encuentra actualmente trabajando en una serie de la plataforma de 'streaming' Netflix que "cambiará mucho" la percepción que se tiene de él.

"Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro, en estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos, un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más", ha expresado el artista en mensaje en la red social Instagram.

El cantante se ha hecho eco de un anuncio del programa "Socialité" en el que se afirmaba que "Julio Iglesias se retira de la música y deja los escenarios".

Al hilo, ha detallado que el día que se retire, será él mismo quien "personalmente" lo anunciará, "con pena, pero con dignidad". Ha proseguido lamentando "el mal que puede hacer un mal periodista", eludiendo a una información en un medio de comunicación.

El programa citaba como fuente a "una persona que aporta un testimonio clave en este asunto". Según la información, "los problemas de movilidad del cantante se han ido agravando con el paso del tiempo y el artista ya no se siente en condiciones para subirse a un escenario y dar un concierto".

El periodista argentino Gonzalo Vázquez justificaba su noticia con que una persona influyente ha intentado contratar a Julio Iglesias y la respuesta que recibió por parte del entorno del artista fue que no volvería a subirse a los escenarios porque no se ve con fuerza para ello y sus problemas de movilidad han aumentado. La contestación de este profesional es lo que ha llevado a la conclusión de que Julio Iglesias podría retirarse y alejarse de los escenarios de forma definitiva.

Por su parte, Iglesias ha asegurado que se encuentra feliz "trabajando con la serie de Netflix que seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida". Mientras tanto, ha mandado todo su cariño a sus seguidores.