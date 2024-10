"Julio Iglesias se retira de la música y deja los escenarios". Con estas palabras, el programa de mediodía "Socialité" ha anunciado la retirada del cantante español más universal. El programa cita como fuente "una persona que aporta un testimonio clave en este asunto". Según la información, "los problemas de movilidad del cantante se han ido agravando con el paso del tiempo y el artista ya no se siente en condiciones para subirse a un escenario y dar un concierto".

El periodista argentino Gonzalo Vázquez ha contado que una persona influyente ha intentado contratar a Julio Iglesias y la respuesta que recibió por parte del entorno del artista fue que no volvería a subirse a los escenarios porque no se ve con fuerza para ello y sus problemas de movilidad han aumentado. La contestación de este profesional es lo que ha llevado a la conclusión de que Julio Iglesias podría retirarse y alejarse de los escenarios de forma definitiva.

La última vez que le vimos dando un concierto fue en el año 2019. Le habrían propuesto una gira por varios países y él la habría rechazado, añade el reportero argentino. "Un amigo me comenta que el mayor miedo de Julio es que su público lo vea con los problemas que tiene de movilidad y con los achaques propios de edad. Prefiere que su público se quede con la imagen suya de hace unos años", añade Gonzalo Vázquez.

Carne de escenario. Julio Iglesias, durante uno de sus conciertos larazon

El artista tiene ochenta y un años y ha dedicado más de cincuenta años de su vida a la música. Con motivo de su cumpleaños, el 23 de septiembre, los medios de comunicación no dejaron pasar la preocupación creciente en estos últimos meses por su estado de salud. Su retirada va más allá de lo profesional, según se desprende de su ausencia en la vida pública y familiar. Este último verano ni siquiera viajó a Marbella, como sí le gustaba hacer en el pasado. Su mujer, Miranda Rijnsburger, y él pasaron sus vacaciones estivales por separado. No era la primera vez que la holandesa y el artista disfrutaban del verano separados por un océano. Desde 2020, Julio Iglesias no ha pisado España. Miranda, sin embargo, no ha roto la tradición de pasar las vacaciones en la localidad andaluza, en la finca Cuatro Lunas, situada en el municipio de Ojén, aunque esta última vez no frecuentó ni Puerto Banús ni los restaurantes de la zona.

En la familia reina un hermetismo que saltaron sus hijas mellizas Victoria y Cristina, por un lado, y Chábeli, por otro, para enviarle una cálida felicitacióna través de sus redes sociales el día de su cumpleaños. La primogénita de Julio, fruto de su matrimonio con Isabel Preysler, compartió una entrañable postal de su infancia, en blanco y negro, con un mensaje: "¡Feliz cumpleaños! Te amo y siempre te amaré". La publicación se inundó de respuestas con los mejores deseos para el cantante y la esperanza de volverle a disfrutar en los escenarios.