Liam Gallagher (ex-Oasis) publica nuevo álbum y se rodea de polémicas

El ex integrante de la banda de rock Oasis, Liam Gallagher, ha sacado hoy 1 de marzo un nuevo disco con John Squire, conocido por haber sido el guitarrista de la banda The Stone Roses. El disco tiene el nombre de ambos, "Liam Gallagher & John Squire" y consta de diez canciones. En enero de este año ya sacaron sencillos del disco: "Just Another Rainbow", que ha sido un éxito en Reino Unido y también "Mars to Liverpool" cuyo videoclip se puede ver en YouTube.

Gallagher se mostraba entusiasmado con la llegada de su nuevo proyecto: "No puedo esperar a que la gente escuche el álbum. Creo que los que son fans de ambos grupos y ese estilo les va a encantar. Es espiritual. Es crucial". Incluso, en una entrevista para "El Mundo" Gallagher admite que "es la puta hostia", estando a la altura de discos como "Revolver" de Los Beatles.

Para promocionar el disco, el dúo realizará una gira este año, pasando por países como Irlanda, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, de momento no se han confirmado fechas en España. Las entradas para sus conciertos se agotaron a los 30 segundos de salir a la venta.

Liam Gallagheres conocido por haber formado parte de la banda Oasis como cantante con su hermano Noel Gallagher, juntos tienen canciones como "Wonderwall" o "Don't look back in anger". Ambos decidieron disolver la agrupación después de pelearse en 2009 y desde entonces los dos han hecho música por separado. El ex vocalista de Oasis realizó otro disco el año pasado, esta vez en solitario, llamado "Knebworth 22 (Live)".

Liam Gallagher hablaba sobre el sencillo de su hermano "Dead To the World" en redes sociales: "¿Cómo un hombre tan mezquino puede escribir una canción tan hermosa?". En comentarios de su tweet decidió seguir bromeando cuando le preguntaron si era un cumplido o una crítica, "fue ambas cosas ¿te parece bien?". También añadió que todas las canciones de su hermano iban sobre él o que sonaría como el cielo si él lo hubiera cantado.

Además de realizar música, el cantante está protagonizando polémicas, pues Noel Gallagher no fue al único al que Liam Gallagher le ha dedicado unas palabras. Esta misma semana, criticó la nominación de Mariah Carey para entrar en el Salón de la Fama del Rock. En una entrevista para "The Sunday Times" Gallagher admitió: “Por mucho que ame a Mariah Carey y todo eso, quiero decir: háganme un favor y váyanse a la mierda. Es como si a mí me metieran en el Salón de la Fama del rap". A su vez, aclaró que no tiene ningún problema con Carey, sino con aquellos que han organizado el premio.

En la entrevista de "El Mundo" muestra su opinión sobre el género musical reggaeton, después de admitir que no sabía qué era: "No he oído hablar de él, pero realmente no me gusta mucho la nueva música y esos estilos. A veces mis hijos escuchan esa basura y algunas otras pero yo nunca iría a un concierto."