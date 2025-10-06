La cantante catalana Mónica Naranjo inicia esta semana en Sevilla su gira 'Greatest hits tour `25', que hasta finales de año la llevará por seis escenarios nacionales, tras pasar durante este año por varios puntos de México, Puerto Rico y Estados Unidos.

La gira, según se refleja en la web de la artista, arrancará el próximo sábado, 11 de octubre, en el Cartuja Live Sur de la capital andaluza, de donde pasará el 18 del mismo mes a la Plaza de Toros de Murcia.

A partir de ahí, el 1 de noviembre visitará el Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga; el 22 de noviembre el Roig Arena de Valencia, el 15 de diciembre el Movistar Arena de Madrid y el 19 de diciembre cerrará la gira en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

La gira de Mónica Naranjo comenzó el pasado 23 de enero en Ciudad de México, y en ese país actuó en varias ciudades como Guadalajara, Veracruz o Mérida, además de acudir a San Juan de Puerto Rico, y en Estados Unidos a Los Ángeles, Chicago y Austin, donde cerró su recorrido el pasado 5 de abril.

Con esta gira la artista celebra 30 años de trayectoria repasando sus grandes éxitos, como 'Sobreviviré', 'Desátame' o 'Pantera en libertad'.