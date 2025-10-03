Una pieza clave de Oasis abandona temporalmente la gira mundial tras recibir un diagnóstico de cáncer

El guitarrista Paul ‘Bonehead’ Arthurs, miembro fundador de Oasis, ha revelado que padece cáncer de próstata y que deberá apartarse temporalmente de la gira mundial de reunión de la banda. El músico británico, de 60 años, compartió la noticia este jueves en una publicación en su cuenta deX (antes Twitter), en la que explicó que fue diagnosticado a principios de este año.

Arthurs aseguró que está respondiendo favorablemente al tratamiento, lo que le ha permitido participar en la primera parte de la gira, con conciertos multitudinarios en Europa y Reino Unido. Sin embargo, ahora comienza una nueva fase médica que lo obligará a ausentarse de las fechas en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney.

“Estoy muy triste por perderme esos shows, pero me siento bien y estaré de regreso a tiempo para Sudamérica. Pásalo genial si vas este mes y nos vemos de nuevo en el escenario en noviembre”, escribió el músico en su comunicado. Con esta decisión, Bonehead reaparecerá junto a los hermanos Liam y Noel Gallagher cuando la gira llegue a Latinoamérica.

Una figura clave en la reunión de Oasis

Arthurs ya superó en 2022 un cáncer de amígdalas, del que recibió el alta meses después tras un tratamiento en el hospital Christie NHS de Manchester. A lo largo de ese proceso, contó con el apoyo público de Liam Gallagher.

Además de su papel musical como guitarrista original de Oasis hasta 1999, fuentes cercanas atribuyen a Bonehead un papel decisivo en la reconciliación reciente de los hermanos Gallagher, siendo uno de los pocos amigos comunes que ha mantenido contacto con ambos durante los años de separación. Liam y Noel lo han reconocido públicamente como uno de los responsables de haber hecho posible la vuelta de la banda.

El músico dejó Oasis durante la grabación del álbum Standing on the Shoulder of Giants, aunque en los últimos años había retomado las colaboraciones, especialmente con Liam Gallagher en conciertos en solitario. Hoy, con su regreso al escenario junto a Oasis ya asegurado para noviembre, sus seguidores esperan verlo superar un nuevo reto de salud para continuar marcando la historia del britpop.