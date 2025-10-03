Una granja en el Reino Unido da la bienvenida al otoño con un mosaico de Ozzy Osbourne hecho de calabazas

En Sunnyfields Farm, una granja situada en Totton, en el condado de Hampshire (Reino Unido), ha cobrado forma un homenaje tan artístico como insólito: un retrato monumental de Ozzy Osbournerealizado con más de 10.000 calabazas y calabacines. La instalación marca el inicio del evento anual Pumpkin Time, que se celebrará del 4 al 31 de octubre.

El proyecto fue concebido tras una votación popular en la que el público eligió al “Príncipe de las Tinieblas” como protagonista del mosaico de este año. La elección cobra especial relevancia tras el fallecimiento del músico británico en julio, a los 76 años, dejando huella como líder de Black Sabbath y referente del heavy metal.

La obra, diseñada con precisión milimétrica, requirió la participación de 16 personas que trabajaron durante cuatro horas y media para colocar cada pieza en su lugar. El resultado es un retrato triangular de Osbourne sonriente, con gafas oscuras y murciélagos en torno a su silueta, realizado con calabazas de colores naranjas, blancas y negras.

“Siempre es un riesgo representar un rostro, pero estamos satisfechos con el resultado”, señaló Thomas Nelson, director de la granja, quien destacó la complejidad técnica de convertir elementos vegetales en un retrato reconocible.

Sunnyfields Farm lleva una década creando estas instalaciones, y en 2023 alcanzó un récord mundial al confeccionar el mosaico de calabazas más grande del mundo, inspirado entonces en el universo de Tim Burton. Con esta obra, la granja británica combina tradición agrícola, cultura popular y un toque artístico que ya se ha convertido en una atracción esperada cada otoño.