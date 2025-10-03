De Carlos Ares a Barry B: vuelve la esencia íntima del Sonorama goes to Ibiza

La quinta edición de Sonorama Goes to Ibiza ya está celebrándose. Durante los días 3 y 4 de octubre, el certamen está teniendo lugar en la paradisíaca Cala de Bou, Ibiza, con una propuesta musical que se extenderá desde el mediodía hasta la medianoche en dos escenarios principales: Auditori Caló de s’Oli y Venice Bay. El festival se desarrollará en dos escenarios principales: Auditori Caló de s’Oli y Venice Bay, con una programación musical que arranca a partir del mediodía y se prolonga hasta la medianoche. Bandas tan aclamadas como Carlos Ares, Travis Birds, Hinds, Santero y Los Muchachos, Ángela González, Ani Queen, Billy Flamingos, Denisdenis, Dani Leiva, Gara Durán, Marcelo Criminal, Morning Drivers, Ona Mafalda, Ricardo Moya o Stone Corners acudirán a esta nueva edición del festival. Aún quedan entradas disponibles en la página web del festival.

El formato del evento combina actuaciones acústicas y semi-eléctricas, respetando la atmósfera íntima del entorno, y la programación cultural paralela incluye otras actividades como charlas, exposiciones y podcasts como el de "El Sentido de la Birra live", que se desarrollan en los hoteles oficiales del evento.

Y la fiesta no termina ahí: el domingo 5 de octubre, llega Sundayrama, un cierre de lujo en Venice Bay Concept Hotel Group con Dillom, el fenómeno argentino que arrasa estadios, y Barry B, uno de los nombres más potentes del circuito nacional. Los tickets para Sundayrama ya están disponibles, y quienes tengan el bono de Sonorama Ibiza 2025 podrán acceder a este evento a mitad de precio. Apertura de puertas a las 19:00h y conciertos desde las 20:30h.