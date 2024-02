Ridley Scott dirigirá la película biográfica de los Bee Gees

Aquello que sigue al nombre de Ridley Scott suele apelar al éxito o, al menos, a la repercusión internacional. Con "Napoleón", su última película, el cineasta fue el foco de la crítica y el público, siendo esta una de sus producciones más polémicas a nivel histórico. Ahora, mientras se enfrenta a una esperada e intrigante "Gladiator 2", se confirma una noticia que sacará una nueva faceta de Scott, y que sin duda generará gran expectación. El director se centrará en la historia de la música para ponerse a la cabeza de la película biográfica de los Bee Gees. Paramount Pictures, que ahora tiene "Bob Marley: one love" en los cines, continúa rápidamente con el mundo biopic y escoge a este icónico grupo de música que enseñó al mundo a bailar en las discos los sábados noche.

La noticia la confirma "Deadline", cuyas fuentes afirman que Scott está en plenas negociaciones para dirigir este filme aún si títulos sobre la banda de los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb. Se tratará de un proyecto que, con guion de John Logan y una distribución por todo el mundo, el director de "Blade runner" producirá junto a Michael Pruss de Scott Free, Graham King de la compañía GK Films y Stacey Snider, informa la citada publicación.

Ridley Scott y Joaquin Phoenix en el rodaje de "Napoleón" Sony

Pero, ¿qué tienen que ver Scott y los Bee Gees? Más de lo que parece. El cineasta afirma tener un vínculo desde hace años con los de "Stayin' alive", que se remonta a sus inicios en el mundo del cine. Todo comenzó cuando Robert Stigwood, quien fue manager de los Bee Gees en los años 60 y 70, puso a trabajar a Scott en "Castle accident", cinta protagonizada por los hermanos Gibb. Esta producción, no obstante, nunca llegó a ningún puerto, pero sí encendió de alguna manera el deseo de Scott de dedicarse al amplio universo audiovisual. Ahora, el cineasta vuelve a tener la oportunidad de trabajar con estos músicos, pero de la mano de la ficción: de los tres músicos solo queda vivo Barry Gibb, con 77 años.

Paramount se hizo, asegura "Deadline" con los derechos vitalicios de la familia Gibb en 2019, así como de las canciones clásicas de la banda, como pueden ser "How deep is your love" o "Night fever". Los expertos ya adelantan que se tratará de una cinta al nivel de "Bohemian Rhapsody", el biopic sobre Queen, aunque aún habrá que esperar a que, al menos, Scott finalice con el rodaje de la segunda parte de "Gladiator". Una secuela que, según la crítica que ya ha tenido acceso a las primeras imágenes, y como viene siendo costumbre en la filmografía de Scott, promete.