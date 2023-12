Ringo Starr estalla contra las acusaciones sobre la última canción de los Beatles

Fue uno de los eventos culturales más importantes del año: el lanzamiento de la canción póstuma de los Beatles “Now And Then” atrajo la atención de todo el mundo ante el lanzamiento de una canción que había compuesto y cantado John Lennon y que Paul McCartney terminaba de hacer medio siglo después con la ayuda de una técnica de Inteligencia Artificial que permitía aislar la voz de Lennon. El tema se coló en las listas de éxitos y celebró de nuevo la increíble carrera de los cuatro de Liverpoool.

En la grabación, por supuesto, también participó el cuarto beatle superviviente, Ringo Starr, que se puso a las baquetas para añadir las percusiones. Sin embargo, el ex beatle ha estallado ante los últimos rumores lanzados contra la canción, que apuntan a que no se trata de la voz real de Lennon, sino de una generada por inteligencia artificial que imita al de Liverpool. En una entrevista con AARP, Starr fue contundente contra estas afirmaciones. "Ha habido terribles rumores que decían que no es John, sino una inteligencia artificial, o cualquier tontería que dijera la gente. Paul y yo no hubiéramos hecho eso. Es una canción hermosa y una preciosa manera de cerrar finalmente esa puerta”, afirmó el artista.

El músico fue tajante y aseguró que, a su juicio, el tema es una canción más de The Beatles y que puede ser considerada como tal porque incorpora la voz de John, la voz y el bajo de Paul, la guitarra rítmica de George Harrison (también grabada en el pasado) y la batería de Starkey, él mismo. La canción ha logrado un último “número uno” en Inglaterra, todo un hito que llega nada menos que seis décadas después del primero: "From Me To You" (en 1963).