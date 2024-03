Ryan Gosling y su banda de rock: "Dead Man's Bones"

Ryan Gosling actuó el pasado 10 de marzo en los Oscar con la canción "I'm Just Ken" de la película "Barbie" demostrando una vez más que, además de como actor, tiene talento para la música. Ya había enseñado su faceta musical cantando y tocando el piano en la película "La La Land" junto a Emma Stone.

Lo que pocos saben es que Gosling si quisiera, podría, tal y como ha dicho, "dejar Hollywood para convertirse en músico a tiempo completo". Desde 2007 lleva tocando y cantando para la banda californiana "Dead Man's Bones".

El grupo se formó después de que Gosling conociera a Zach Shields en 2005, debido a que este salía con la amiga de la novia del actor de por entonces (Rachel McAdams). Ambos coincidían en su pasión por la música y lo paranormal, concretamente por "La Mansión Embrujada" del parque de atracciones Disneyland. Unieron ambas cosas y decidieron empezar a crear música.

Al principio la idea de Shields y Gosling no era hacer una banda de rock, sino una obra de teatro sobre el amor entre dos fantasmas. Pronto vieron que el musical se iba de presupuesto y, con canciones ya hechas, crearon "Dead Man's Bones".

Juntos han realizado un álbum que salió en 2009 y tiene el nombre de la banda. Tienen más de 300 mil oyentes mensuales en Spotify, pero canciones como "Pa Pa Power", "In The Room Where You Sleep" o "Lose Your Soul" han sido reproducidas más de 10 millones de veces.

Para grabar el disco, contaron con un coro de niños llamado "The Silverlake Conservatory Children’s Choir".Ryan Gosling dijo en 2011 que si grababan un segundo disco no sería con niños debido a que "no es muy Rock N' Roll". Continuó bromeando diciendo que "no puedes fumar, no puedes decir malas palabras, no puedes emborracharte". Ambos decidieron ser todavía más creativos e incluir efectos de sonido como pasos, cristales rotos o animales en sus canciones.

La banda tiene un documental de 2012 en YouTube, dura 18 minutos y tocan en directo junto al coro infantil. En el vídeo también vemos elementos paranormales, como fantasmas, que tanto definen al grupo.

Actualmente, debido a la complicada agenda de Gosling en el mundo de la actuación, la banda no está tocando en directo, el último concierto fue en 2010. Gosling no ha descartado volver a los escenarios.

"Dead Man's Bones" no es el único proyecto musical del actor, en el 2000 sacó un disco en solitario llamado "Angel With Tatooed Wings". El álbum es de blues/folk y tiene 10 canciones.