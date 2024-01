Ryan Gosling, decepcionado con los Oscar: "No hay 'Barbie' sin Greta Gerwig y Margot Robbie"

Ayer la Academia de Hollywood anunció las nominaciones para los Premios Oscar 2024, que se entregarán el 10 de marzo en Los Ángeles. España estaba de celebración, pues la película "La sociedad de la nieve", de J. A. Bayona, hacía historia al entrar en el certamen con dos nominaciones: a Mejor Película Internacional y a Mejor Maquillaje y Peluquería. Pero si hay una película en torno a la cual giraron todos los titulares, esa fue la de "Oppenheimer", de Christopher Nolan: la icónica cinta protagonizada por Cillian Murphy se alzó con hasta 13 nominaciones, entre ellas a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz (Emma Stone), Mejor Actor (Murphy) o Mejor Actor de Reparto (Robert Downey Jr.). Le siguieron cintas como "Pobres criaturas", con 11 nominaciones, o "Los asesinos de la luna", con 10, mientras que hubo grandes sorpresas por parte de otras de las películas del año: "Barbie". Se alzó con 8 categorías nominadas, pero con dos faltas que no pasaron desapercibidas: ni Margot Robbie, su protagonista, ni Greta Gerwig, su directora, fueron nominadas. Saltaron las alarmas.

Sí recibieron las nominaciones a Mejor actriz de reparto America Ferrera y a Mejor actor de reparto Ryan Gosling. No obstante, la ausencia de nominaciones para ambas mujeres fue una gran sorpresa y, para algunos, una gran decepción: entre ellos, para el propio actor que dio vida a Ken. Gosling ha emitido un comunicado en el que ha confesado su decepción con los Premios Oscar. Comienza el escrito asegurando que se siente "extremadamente honrado por haber sido nominado con mis compañeros y junto a artistas tan notables en un año de tantas grandes películas. Nunca pensé que iba a decir esto, pero me siento increíblemente orgulloso de que sea por retratar a un muñeco de plástico llamado Ken. Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada".

Gosling reivindica que "ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, coraje y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería un eufemismo. Su trabajo debe ser reconocido junto con los otros nominados, muy merecedores". Con esto, el actor finaliza el escrito asegurando que "estoy muy feliz por America Ferrera y los otros artistas increíbles que contribuyeron con sus talentos para hacer de esta una película tan innovadora".

Además de las nominaciones a Gosling y Ferrera, "Barbie" podría contar en su palmarés con las estatuillas a Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario y a Mejor canción por "I'm just ken" y "What was I made for".