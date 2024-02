Los Secretos se van de gira con "A tu lado", el musical que cuenta su historia

En plena Movida Madrileña, los Urquijo se subían a los escenarios con una pasión desarrollada desde la cuna, y con una serie de canciones que aún hoy continúan siendo himnos, sin entender de edades o generaciones. Los Secretos es uno de los grupos míticos del pop español de los ochenta, y el que fue tantos años su voz cantante se sigue recordando hoy como un artista especial y único. Enrique Urquijo falleció el 17 de noviembre de 1999, dejando un gran vacío en la música española que se fue rellenando o, al menos, compensando, poco a poco por el resto de los integrantes de Los Secretos. Y han mantenido la esencia de la banda hasta hoy, que vuelven a la carga esta vez reinventándose. Serán protagonistas de "A tu lado", musical que cuenta su historia y con el que harán gira por toda España. "Me ha removido bastante", ha confesado este lunes a EFE Álvaro Urquijo, "lo que me ha costado es ver representada la figura de mi hermano, Enrique", ha asegurado, señalando que hay ciertos momentos en los que se ha quedado con "la nuez encogida y el corazón arrugadito. No es agradable recordar cosas tristes, pero de esta manera musicalizando el espectáculo cobra un sentido distinto", ha contado Urquijo.

Este musical es un homenaje al grupo, pero también al público que les ha mantenido, según asegura el grupo. "A tu lado", dirigido Víctor Conde, es un musical donde los mismos protagonistas, Los Secretos, cuentan la historia de su vida, de su música y de las personas que formaron parte de ellas. Y lo hacen a través de idas adelante y atrás en el tiempo. "Lo más complicado ha sido compaginar los textos con la música; estamos acostumbrados a tocar las canciones de principio a final y en el musical aparecen otros matices", ha añadido.

Enrique Urquijo, tras él su hermano Álvaro, en 1982 Familia Urquijo

La obra comienza en una noche en una sala de conciertos que podría ser cualquiera de las que forman parte del imaginario colectivo como la Vía Láctea o el Rock-Ola, y allí, en penumbra, antes de que empiece el concierto, un actor se transforma frente al público en un cantante de otro tiempo: Enrique Urquijo, líder del grupo del que narrará su historia. Temas como "Déjame", "La calle el olvido", "Ojos de gata", "Por el bulevar de los sueños rotos" o "Pero a tu lado" son un vehículo narrativo que no sólo ilustra musicalmente la obra, sino que le da un carácter dramático.

El recorrido

En el musical se descubre cómo esas canciones se crean y cómo cada una de ellas forma parte de la vida de los miembros de la banda y también de sus seguidores. "A mí me hace muy feliz ver a la gente disfrutando con canciones míticas. Si las tengo que tocar más de mil veces, lo haré", ha asegurado Urquijo; y ha recordado que el tema "Déjame" lo habrá tocado 3.500 veces. Tras el musical, el libro y los conciertos, Urquijo no descarta una película o una serie. "De hecho he tenido varias reuniones con gente que estaba interesada, sería más una miniserie, aunque ahora es muy complicado, estamos con el musical y los conciertos", ha explicado.

La historia de Los Secretos se remonta a 1978, cuando los tres hermanos Urquijo, Javier, Enrique y Álvaro, (por orden de edad) se juntan con José Enrique Cano Leal, Canito, batería amigo de Enrique desde el colegio, y forman el grupo Tos. Desde entonces, esta banda lleva autoafirmándose desde aquella trágica Nochevieja de 1979 en la que falleció Canito y también aquel funesto otoño de 1999 en que perdió la vida Enrique Urquijo.

"A tu lado" recorrerá durante el próximo año y medio la geografía española que empezará en Mallorca el próximo 23 y 24 marzo en el Auditórium y luego estará en Alicante 9 y 10 abril 2024 en Teatro Principal. En Zaragoza estará 12 y 13 abril 2024 en Palacio de Congresos; Murcia 19 y 20 en el Auditorio Víctor Villegas; Bilbao 23 de abril en el Teatro Arriaga; Gijón 26 y 27 abril en La Laboral. El 5 mayo el musical llegará a Sevilla en la Cartuja Center CITE. A Coruña, el 12 mayo en Palacio de la Ópera; Valencia el 14 y 15 mayo en Teatro Olympia, y Pamplona el 25 y 26 mayo en Baluarte. Aún sin cerrar fechas, el musical también estará en Cáceres, Vitoria, Granada, Vigo, Santander, Málaga y Barcelona.