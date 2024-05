Vicco: «No esperaba lo que "Nochentera" ha conseguido, ha hecho historia»

Vicco invitó a toda España a su fiesta y no nos lo pensamos un segundo. La noche entera y ochentera de la cantante y productora ha llegado a todos los rincones posibles. «Nochentera» participó en el Benidorm Fest 2023 y ganó el Odeón a Canción del año. Una repercusión que ha sido clave para Victoria Riba, quien se consolida y se luce con «Noctalgia», álbum que lleva gestando desde 2021.

Ya no debe ser la misma que era hace tres años.

Totalmente. El disco es mi proceso ante una ruptura que ya está superadísima, ahora estoy en otro punto. Pero el sonido me sigue identificando. Es un disco que me gusta muchísimo y donde me encuentro mucho como artista.

¿Qué fase de la creación de un álbum saborea más?

Cada parte tiene su lado bueno y malo. Cuando compones lo sufres, porque escribes sobre algo y haces terapia. Mi parte favorita es ir viendo cómo va evolucionando la canción. En producción es divertido poner sonidos o hacer cambios, es como una segunda oportunidad en la canción. Luego, cantarlo en directo es especial y emocionante.

¿Cómo llegó la música a Vicco?

Siempre he sido muy curiosa. A los 9 años empecé a tocar el piano y a crear piezas instrumentales que yo llamaba sonatas. Mis padres son muy cultos musicalmente y nos ponían todo tipo de grupos y géneros. Tengo influencias desde The Beatles hasta Supertramp o Belén Aguilera. También, soy Piscis, y me gusta mucho vivir en el mundo de las ideas. La música es un lugar donde puedo ser quien quiero y expresar lo que quiero.

¿Cuándo sintió que su vida estaba cambiando?

Yo empecé hace 10 años con otro proyecto que saqué con mi nombre real, Victoria Riba. Pero era muy pequeña, y no me conocía bien. El salto ha sido sin duda con «Nochentera». En ningún momento, aunque sabía que teníamos una buena canción, me esperaba lo que ha conseguido.

¿Cómo creó esa canción?

Estábamos en el estudio Juan Valls y Rubén Pérez, de Kickbombo y yo, con unas cervezas. Queríamos hacer una canción divertida, una historia donde la gente pudiera imaginarse desde la preparación de una fiesta hasta el momento en que la vecina se queja. Lo que se respira en la canción es celebración. Pero no te esperas nunca que tenga nueve platinos. Es una canción que ha pasado a la historia. Hay factores que puedes controlar, como formarte o trabajarte emocionalmente. Pero luego está el azar, tener la canción que falta en el momento en que lo necesita el mercado.

Retratos a Vicco Marta Fernández Jara Europa Press

Después de «Nochentera», ¿habrá vértigo?

Me pasó justo cuando estaba a la mitad de esta ola. Tenía miedo a que la gente esperara que el disco estaría lleno de «noches enteras». Pero cada canción tiene su camino, si todas fueran un éxito sería insostenible emocionalmente. Imagino una carrera petándolo en cada canción y debe ser difícil de gestionar.

¿Qué inquietudes quería saciar en «Noctalgia»?

Quería empacar canciones vestidas con una producción que hacen referencia al pop anglosajón, porque pienso que había un hueco en España para este sonido. Algo del tipo Dua Lipa o The Weekend. Hace más falta esa música, y yo podía ser la artista que lo llevara adelante. Son mis referencias, vengo de cantar en inglés, y quería darle ese vuelco al castellano.

Hace un guiño a Britney Spears en una de las canciones, ¿las mujeres se cuidan entre ellas en la música?

Ella es una gran influencia mía, admiro su carrera y su vida. Me gustó hacer ese guiño en «Como Britney» porque al final es una canción de despecho, de rencor, de sentir que esa relación te ha intoxicado, en referencia a «Toxic», que es su canción más famosa.

"La sociedad no lleva muy bien que las mujeres se quejen, pero está bien que lo hagamos"

Cada vez son más las artistas que hablan del despecho.

Forma parte de un proceso. Cuando pasas una ruptura pasas por varias fases: enfado, aceptación, tristeza, nostalgia... Hay emociones que todos hemos pasado por ellas y que están en el disco.

Los sentimientos que expresan los artistas suelen convertirse en debate público.

Pasa mucho con las mujeres. Está a la orden del día. La sociedad no lleva muy bien que las mujeres se quejen. Pero está bien que lo hagamos, porque eso nos llevará a que el cambio suceda antes.

¿Cómo lleva la fama?

Forma parte de ser artista. Que ahora la gente esté más pendiente de mi vida choca, porque prefieres que te juzguen por tu música. Pero es algo que se entiende y acepta, al final las redes sociales son el escaparate donde la gente puede vaciar el odio que tiene. Invito a todo el mundo que haga terapia, que va muy bien para que haya más respeto y amor.