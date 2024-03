Zayn Malik anuncia nuevo álbum: "Room Under The Stairs"

Zayn Malik, conocido por haber formado parte de la "boy band" One Direction, anunció que sacará un nuevo disco. Se llamará "Room Under The Stairs" y saldrá el 17 de mayo. El LP es su cuarto en solitario y asegura que en este proyecto se podrá ver su versión "más honesta" y emocional.

El cantante asegura en redes sociales que el disco se podrá pedir anticipadamente el viernes 15. En X (antiguo Twitter) también se puede ver la portada de "Room Under The Stairs" ("la habitación debajo de las escaleras"). En ella, aparece la silueta del británico de perfil en un fondo azul, con una casa en construcción de fondo en la que, como guiño al título, tan solo se ve una habitación bajo unas escaleras.

Los fans del artista no van a tener que esperar mucho para escuchar el primer single del álbum, pues Malik lanzará la canción llamada "What I Am" este viernes 15 de marzo. Para anunciar la llegada de esta, apareció por sorpresa en el último programa "The Tonight Show" de Jimmy Fallon. En este, sin decir prácticamente nada, le entregó un papel al presentador y se fue del plató. Fallon entonces anunció el nuevo single y álbum del artista, dejando al público entusiasmado.

El cantante ya lanzó una nueva canción "Love Like This" en julio del año pasado. En ella, se puede escuchar la mezcla de los géneros pop y R&B. En "Room Under The Stairs" se piensa que se escuchará el lado más country del cantante pues está trabajando con Dave Cobb, productor de música de ese género.

Zain Javadd Malik, comenzó su carrera en 2010. Después de participar en el programa de "X Factor" empezó a formar parte de la "boy band" One Direction. La banda es conocida por temas como "What Makes You Beautiful", "Best Song Ever" o "Night Changes" y Malik realizó junto a ellos 4 discos de estudio.

El británico estuvo en la agrupación hasta 2015, cuando decidió retirarsey empezar su carrera en solitario. "Tras cinco años, siento que ahora mismo es el momento correcto de dejar la banda. Me gustaría disculparme con las admiradoras si llegué a decepcionar a alguna, pero tengo que hacer lo que siente mi corazón" aseguró.

Como artista en solitario ha sacado 3 álbumes: "Mind of Mine" (2016), "Icarus Falls" (2018) y "Nobody is Listening" (2021), ahora a esperar "Room Under The Stairs" después de tres años.