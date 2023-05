Nueve palabras que la RAE borró del diccionario pero podrías seguir utilizando

El Diccionario de la RAE (DRAE) tiene incorporadas más de 100.000 palabras. Todos los años, diferentes términos del castellano (o español) se han ido incorporando, gracias a la evolución de nuestro lenguaje y aparición de nuevas formas de comunicarnos. Así, nuestro idioma es uno de los más ricos del mundo y más hablados en todo el planeta. Algunas palabras son consideradas más cultas y otras propias de un término más coloquial, pero prácticamente todas son utilizadas.

Pese a ello, la Real Academia Española decidió eliminar casi 3.000 palabras cuyo uso se vio reducido en el último siglo, aunque algunas nos sigan sonando.

En 2012, la institución había recibido una solicitud para quitar una palabra como "judiada", que se conoce como un acto injusto o malintencionado hecho para molestar o herir a alguien. Entre las razones, se consideraba una palabra "ofensiva" para las diferentes comunidades judías de España. Pero la RAE consideró que una palabra que entra en su diccionario no debe salir. Pero no fue el único caso, pues al igual que esta, otra como "gitanada" también creo polémica por un motivo similar, considerándose como un término "peyorativo hacia la comunidad gitana". Y es que los expertos siempre han considerado que se deben tener en cuenta materias como las novelas antiguas, en las que abundan términos poco frecuentes hoy en día.

Estos son nueve ejemplo de palabras que la RAE eliminó del Diccionario

Algo que cambió en 2019. Parecía imposible hasta entonces, pero fue este año cuando la RAE decidió eliminar 2.793 palabras que en los últimos cien años fueron retiradas de las ediciones de los diccionarios porque ya nadie las usaba. Quedaron obsoletas para los entendidos de la materia, y al igual que han ido naciendo e incorporándose al Diccionario de la Real Academia Española, tales como sororidad (amistad o afecto entre mujeres) o viral (contenido que se transmite exponencialmente por las redes sociales), otras "fallecieron", o al menos, desaparecieron del libro, aunque algunas continúen usándose.

No es algo que, en los últimos tiempos, esté fuera de lo normal, ya que la eliminación de palabras del DRAE no es el único caso en el que la Real Academia Española ha decidido actuar para suprimir. Por ejemplo, decidió eliminar letras del alfabeto como la "ch" o la "ll", quitar la tilde a "solo" o unir el prefijo "ex" a la base léxica, en caso de que afecta a una sola palabra.

Estos son algunos ejemplos de palabras que aparecían en el Diccionario de la Real Academia Española pero la RAE decidió suprimir:

-ahogaviejas: Una planta de tallo delgado

-cocadriz: femenino de cocodrilo

-cuñadez: relación entre cuñados

-desamigo: enemigo

-electriz: mujer de un príncipe elector

-enclarar: aclarar

-minguado: adjetivo antiguo de menguado, cobarde

-ochentañal: decíase de la persona de ochenta años

-superfino: muy fino