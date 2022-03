Las cinco palabras que parecen incorrectas pero están aceptadas por la RAE

El lenguaje resulta esencial en las relaciones humanas. Desde que las primeras personas empezasen a desarrollar aptitudes que permitiesen evolucionar hablar ha resultado fundamental para relacionarse entre ellos.

Esto no ha dejado de desarrollarse y los humanos no hemos dejado de hablar o comunicarnos entre nosotros. El lenguaje es, así, uno de los activos más importantes que tenemos el ser humano donde sin él no podríamos interactuar avanzando en el desarrollo de las sociedades.

Aunque los idiomas crecen y evolucionan en ocasiones algunas dudas consiguen perduran en el tiempo. Esto se debe en la mayoria de ocasiones a la gran complejidad de una lengua y sus múltiples aplicaciones que deben estar controladas para que aquellos hablantes tengan un marco normativo con el que hablar y expresarse de forma correcta.

De esto último se encarga la Real Academia de la Lengua (RAE) en España. Su diccionario, una pieza fundamental en todos los colegios españoles, cuenta además con un curioso origen de más de 200 años que muchos desconocen. Este busca establecer las normas de las palabras aprobadas en español y que los hablantes pueden utilizar sin error.

Así las cosas, según datos expuestos por el Instituto Cervantes en la actualidad alrededor de 585 millones de personas hablan castellano en todo el mundo. La misma institución, además, ha previsto en sus informes acerca del futuro del español que esta cifra de hispanohablantes alcance su cénit en 2068, donde se prevé que la cantidad sea de unos 724 millones de hablantes.

En datos globales el español se encuentra en la cuarta posición en idiomas más hablados en el mundo. Tras el inglés, el chino mandarín y el hindi, el idioma mayoritario en España y Sudamérica destaca por encima de muchos otros. Incluso, si se contabiliza por lengua materna conocida la posición asciende y pasa a ser el segundo de la lista de las lenguas mundiales.

Palabras extrañas aceptadas

Dado el gran nivel de importancia que el español tiene en todo el mundo muchos tienen dudas acerca de como se escriben ciertos motes o frases. En ocasiones también se dan casos de palabras cuya forma de escribir y pronunciar puede resultar casi imposible aunque la RAE las recoge de forma perfecta.

Además, existen algunos motes que algunos creen que están mal escritos aunque la Real Academia los acepte. Un buen ejemplo es la palabra “haiga” utilizada en ocasiones como una conjugación del verbo haber, en este caso mal escrito. Aun así, este mote si está aceptado por la RAE como un “automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano”.

Otro caso es la palabra “gïsqui”. Esta referencia de la bebida alcohólica suele escribirse como en su forma original anglosajona aunque para la RAE no es incorrecto escribir este mote de la forma españolizada.

“Jira” es otro de los motes que parecen escritos de forma incorrecta. Esta palabra hace alusión a una merienda, especialmente campestre entre amigos o un pedazo de algo grande y largo. Esta suele confundirse con la conjugación del verbo girar aunque la primera opción es completamente correcta.

Un animal ciego que suele relacionarse con un vampiro es un murciélago. En ocasiones, algunas personas dicen “murciégalo” provocando las risas de otros aunque este es correcto. Aun así, el mote es totalmente correcto y aquellos que lo pronuncian no deben temer por los comentarios de los demás.

Por último, cabe destacar la palabra “amover”. Aunque muchos no la conozcan este mote hace referencia a remover o anular alguna cosa. Así, todo aquel que decida utilizarla puede hacerlo sin ningún problema según los criterios de la RAE.