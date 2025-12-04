Osborne y María José Llergo presentan la obra 'El toro, el duende y yo'

Osborne presenta la segunda edición de Fuerza y Genio, la iniciativa con la que la compañía celebra el talento creativo español a través del diálogo con su marca más icónica, fuente de inspiración de la cultura española: el Toro de Osborne.

Tras el éxito de la primera edición en 2024, de la mano de Palomo Spain, el proyecto regresa este año con María José Llergo, una de las voces más inspiradoras del panorama musical español, capaz de honrar la tradición mientras la reinterpreta con una mirada contemporánea.

El Toro de Osborne y la voz de una nueva generación

Hay marcas que no necesitan presentación porque forman parte de la memoria colectiva, y el Toro de Osborne, que en 2026 cumplirá 70 años, es uno de ellos. Inspirado por esa fuerza icónica, Osborne creó Fuerza y Genio, una iniciativa que da voz a jóvenes creadores españoles cuya obra reivindica el legado cultural español, desde una mirada renovada y transformadora.

En esta segunda edición, la marca une su logo al arte de María José Llergo, una de las voces más singulares de su generación, cuya autenticidad radical encarna a la perfección el espíritu del proyecto: "María José Llergo representa una España que honra su raíz mientras se atreve a reinventarla. Su música, como el Toro, nace de la autenticidad y se proyecta al mundo sin artificio", señala Rocío Osborne, directora de comunicación de la compañía.

El Toro de Osborne y la voz de una nueva generación

El corazón de la colaboración es el poema audiovisual original 'El toro, el duende y yo', basado en un texto inédito escrito y narrado por la propia artista. En él, Llergo relata un viaje íntimo en el que el duende -esa fuerza interior inexplicable que sostiene el arte verdadero- la guía a través de la península hasta encontrarse con la silueta del Toro de Osborne. El poema establece un paralelismo emocional entre la artista y la icónica marca: la raíz, lo auténtico, lo que no se impone pero permanece.

"Cuando el duende me llama, tiemblo y voy con él. Así nace esta pieza: del respeto profundo por lo que somos, por lo que permanece y por lo que nos inspira cada día", afirma Llergo.

Una escultura del Toro de Osborne reinterpretada en clave contemporánea

La colaboración se completa con una escultura en edición limitada del Toro de Osborne, creada por el artista Luis Torres junto a la propia Llergo. Se trata de una pieza de cerámica, hecha a mano y concebida como objeto artístico, que reinterpreta la mítica silueta desde una mirada actual, sensible y ligada a la raíz de lo que somos.

La edición limitada se pone a la venta en www.torodeosborne.com, convirtiéndose en un objeto de coleccionista que materializa la unión entre tradición, autenticidad y fuerza creativa.

Un proyecto que reivindica el talento y el legado cultural español

Con esta segunda edición, Fuerza y Genio se consolida como una iniciativa anual de apoyo al talento nacional, que pone en diálogo generaciones, disciplinas y miradas diversas sobre lo español. El proyecto cobra especial relevancia al adelantarse al 70 aniversario del Toro de Osborne, que se cumplirá en 2026.

Para Rocío Osborne, "Fuerza y Genio muestra cómo el Toro de Osborne puede ser reinterpretado desde distintas disciplinas artísticas, convirtiéndose en un embajador del talento joven español. La colaboración con María José Llergo y Luis Torres representa la conexión entre arte y emoción, tradición y vanguardia".