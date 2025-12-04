Fiesta de Navidad de LA RAZÓN: Una noche para la cultura

La noche comenzaba con villancicos al compás flamenco. El sentir navideño se mezclaba con el arte de una zambomba jerezana que calentaba el ambiente de la gélida noche madrileña, en los alrededores de la sede de LA RAZÓN. Este periódico se disponía a entregar los Premios a los Artistas del Año. Se trataba de los galardones a cuatro artistas de reconocido prestigio, destacados en distintas disciplinas como la música, la moda y la tauromaquia. Ponían los villancicos Maloko Soto, Sandra Rincón, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Rafael Sordera.

Hombres G recogieron el primer galardón de la noche, que reconoce una trayectoria que reúne 20 millones de discos y tres generaciones. David Summers recogió el premio con una pequeña disculpa: “Gracias por este premio a nuestros amigos de LA RAZÓN, al gran Paco Marhuenda y a toda la gente maravillosa. Me he levantado con la gripe que tiene media España, y ando fastidiado de la garganta, pero no podía dejar de estar aquí. Gracias a Paco y LA RAZÓN. Quiero anunciar que vamos a hacer una gira espectacular y las entradas están prácticamente agotadas, esto no tiene fin y no nos van a dejar jubilarnos en la vida, pero mientras sigáis dando premios tan cariñosos como estos, vamos a seguir".

El segundo galardón fue para Inés Domecq, una de las más destacadas diseñadoras del panorama nacional. “Gracias de corazón por mirar la moda con respeto y con esa sensibilidad que no siempre encuentra espacio en los titulares. Que, además, este premio se celebre el 4 de diciembre, el día de la bandera de Andalucía es todavía más especial para mí, porque IQ es una marca andaluza, nacida de esa raíz y de ese saber hacer que nos define: luminosos, artesanos y libres. Hoy comparto escenario con personas a las que admiro profundamente. Pablo, al que he seguido con devoción: soy testigo de tu elegancia serena y tu arte valiente. Hombres G, el grupo que me acompañó creciendo. Y Leiva, cuya música suena a diario en las oficinas de IQ marcando el ritmo de nuestras colecciones. Me honra recibirlo junto a vosotros”. Para la empresaria jerezana, “este premio, más que un reconocimiento, es un impulso para seguir trabajando. Gracias a mi equipo por sostener los días fáciles y sobre todo los difíciles. Y un gracias enorme a mi familia. Gracias por creer cuando yo dudé, por vuestra serenidad silenciosa y por ser hogar cuando todo es vértigo. Este premio también es vuestro”.

LA RAZÓN celebra este 4 de diciembre su gran fiesta de Navidad, una noche irrepetible para brindar por lo que viene, apoyar el talento que nace en nuestro país y compartir con amigos el espíritu cultural que nos une. Más de 500 invitados se darán cita en un encuentro que reunirá a voces destacadas de la política, la empresa, el arte, la moda y el ocio. Alberto R. Roldán La Razón

El tercer galardón recayó en Leiva, por su disco “Gigante”, un músico auténtico, ajeno a las modas. El rockero madrileño no estaba presente en la ceremonia, ya que se encontraba en Argentina, donde acaba de concluir una gira y va a presentar el documental “Hasta que me quede sin voz”, pero envió un mensaje grabado: “Quería agradeceros el premio a Mejor Artista del Año por pensar en mí entre tantas propuestas tan interesantes y buenas como hay por todas partes. También saludar a mis compañeros de prensa y artistas y mandar un beso para mis compañeros de Hombres G, con quienes comparto el premio”.

El cuarto galardón de la noche era para el torero Pablo Aguado recibió el premio con un reconocimiento a los demás galardonados: “Me siento feliz por poder compartir esta noche con premiados cuya obra admiro profundamente. Con Leiva, porque su música nos recuerda que la sensibilidad además de poesía tiene ritmo. Con Hombres G, porque su trayectoria forma parte de la memoria colectiva de este país, y es el claro ejemplo de que la música atraviesa generaciones. Y con mi querida Inés Domecq, porque ha elevado la moda española a un lugar de reconocimiento internacional, reinterpretando nuestra esencia con una mirada moderna y muy personal”. Para el matador, la tauromaquia, “que es mi forma de expresarme, dialoga con todas estas artes más de lo que a veces nos imaginamos. Como la música, nace del compás, de la inspiración y de lo irrepetible. Como la moda, requiere sensibilidad estética, cuidado por el detalle y fidelidad a una tradición que siempre busca renovarse sin perder su raíz. Y como toda obra cultural, aspira a conmover, a emocionar, a contar algo verdadero y a dejar una huella en quien la contempla que atraviese el tiempo, porque la tauromaquia es un arte tan efímero como eterno, porque el toreo mientras nace, ya está muriendo para ser por siempre recordado”.

Aguado agradeció el reconocimiento de esta casa: “Es un orgullo para mí, que un medio de comunicación de referencia en nuestro país defienda la importancia de la creación, de la emoción y de la tradición como parte imprescindible de nuestra identidad y de nuestra cultura. Gracias a LA RAZÓN por tender puentes entre disciplinas culturales distintas, y poner en valor nuestro grandísimo patrimonio artístico. La cultura y el arte del toreo forman parte de la historia de España y, como las grandes obras de Velázquez, Goya o Picasso, sigue viva, porque sigue emocionando”.