Sigue en directo la fiesta de Navidad de LA RAZÓN: premiados e invitados

LA RAZÓN celebra este 4 de diciembre su gran fiesta de Navidad, una noche irrepetible para brindar por lo que viene, apoyar el talento que nace en nuestro país y compartir con amigos el espíritu cultural que nos une. Más de 500 invitados se darán cita en un encuentro que reunirá a voces destacadas de la política, la empresa, el arte, la moda y el ocio.

Durante la velada rendiremos homenaje al momento artístico de Pablo Aguado, protagonista de una temporada brillante en un año clave para la tauromaquia; a Inés Domecq, cuyo sello de moda ha demostrado que la elegancia española tiene proyección internacional; al cantante Leiva, que con su nuevo disco “Gigante” confirma su lugar privilegiado en el rock en español; y a Hombres G, que reciben un merecido reconocimiento por una larga trayectoria que aún sigue uniendo generaciones a ambos lados del Atlántico.

La celebración estará llena de sorpresas y momentos para recordar, con la energía de DJ Nano, referente absoluto de la música electrónica en España y habitual de los grandes escenarios del mundo. No se pierdan nuestra retransmisión en directo: una noche mágica con la que damos la bienvenida a la Navidad y les deseamos un felicísimo y próspero año nuevo.