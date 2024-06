¿Y si Puerto Rico volviese a formar parte de España?

L a noticia de que una maestra llamada Annette Falcón dijo en una comisión de la ONU que estaría bien que Puerto Rico se reincorporase a España ha suscitado dos tipos de respuestas. Una parte de la derecha, entusiasmada por este afecto foráneo, exageró la categoría de la portavoz diciendo que era una «parlamentaria» que representaba a un partido político. Una parte de la izquierda, con un pseudomedio «verificador» detrás, lo despreció con arrogancia diciendo que era una simple profesora de una asociación cultural. Los primeros se informaron solo por las redes, y los segundos ocultaron información. Lo que no dicen estos «verificadores» es que los puertorriqueños son hoy ciudadanos de segunda: no pueden votar en las elecciones presidenciales ni tienen congresistas. Tampoco cuentan que esos puertorriqueños sostienen que no quieren que ocurra como con los Estados arrebatados por EE.UU a México en la guerra de 1846 a 1848, donde se proscribió la cultura española.

La señora Falcón pertenece a «Adelante Reunificacionistas». No es una sociedad de masas, ni hay detrás un partido, pero sí existe una opinión respetable en su país. Si miramos las encuestas, entre un 10% y un 20% de los puertorriqueños no verían mal el regreso a España. Eso no significa que sea su prioridad, ni que no prefieran ser un Estado más de EE UU, cosa que ahora no son. Lo importante de la declaración de Falcón en la ONU es que les han contado una mentira contra la que combaten. Quizá sea esto lo que incomoda a la izquierda woke, porque la falsedad que denunció Falcón es que España mantuvo a Puerto Rico en la oscuridad, la opresión y la pobreza. En su web, dicha asociación cultural tiene un documento titulado «¿Estaba Puerto Rico en taparrabos antes de 1898?».

La queja es que la propaganda oficial les cuenta que eran un pueblo primitivo antes de la invasión de EE UU por culpa de los españoles y que no tenían educación, casa ni comida. De esta manera, la modernidad habría llegado con los norteamericanos, que sacaron de la oscuridad a la isla. En dicho documento la asociación incorpora cien argumentos que desmienten esa afirmación. Antes de 1898 existían cuatro bancos en Puerto Rico para dinamizar de forma autónoma su economía: el Banco Español de Puerto Rico, el Territorial y Agrícola, el Popular y el Banco Crédito y Ahorro Ponceño. Sus funcionamientos eran exactamente iguales al de cualquier entidad europea. Además, San Juan, Ponce y Mayagüez, las principales ciudades, tenían iluminación en sus calles, como en España las capitales de provincia, y contaban con tranvías. En Madrid, por ejemplo, se inauguró el primer tranvía en 1871, y en Mayagüez en 1872, al año siguiente.

Diputados propios

En 1890 aparecieron las primeras concesiones para monopolios de servicios telefónicos puertorriqueños, cuando diez años antes se habían dado para la madre patria. La Red Telefónica de San Juan de Puerto Rico, previa a 1898, entregaba un manual de uso del aparato con tarifas mensuales. Tenía casi mil abonados, mientras que Barcelona, en 1900, llegaba a los 2.767, Madrid a los 1.844, Valencia a 982 y Zaragoza a 500. Esto significa que San Juan de Puerto Rico, con una población cercana a las 100.000 personas a finales del siglo XIX, era como una provincia media peninsular, similar a Murcia o a la capital de Aragón. El telégrafo se instaló en Puerto Rico en 1869 entre San Juan, Río Piedras y Arecibo, dependiente de la Administración de Correos, que funcionaba igual que en España. En la década de 1870 se instalaron cables submarinos para conectar Puerto Rico con Cuba, Jamaica y Estados Unidos. En total hubo 43 poblaciones puertorriqueñas conectadas por el telégrafo en cuatro distritos.

La educación en Puerto Rico también estaba al mismo nivel que en la Península. No había Universidad, pero tampoco en muchas provincias españolas, aunque sí una Escuela de Farmacia, otra de Química y una más de inglés y francés, además de una red de escuelas e institutos públicos y privados. La isla tenía su Colegio de Abogados y su Asociación de la Prensa, porque en la isla se editaban numerosos periódicos de gran tirada. Entre otras se publicaba «La Mujer», una revista de «género femenino» sobre moda y otros temas que en aquellos días se suponía que eran exclusivos para las mujeres. En España existían revistas similares. Esto suponía que, lógicamente, había un público puertorriqueño para esas publicaciones que se reunía en casinos, clubes, restaurantes y teatros al igual que en la Península. Puerto Rico tuvo diputados propios en las Cortes españolas desde 1809. El primero fue Ramón Power y Giralt, nacido en San Juan. Repitieron representación durante el Trienio Liberal y entre 1834 y 1836, eligiendo entonces dos diputados. La Revolución de 1868 estableció en Puerto Rico una Diputación Provincial, como en la Península. Esto abrió la vida política, constituyéndose dos partidos propios: el Liberal Reformista y el Liberal Conservador.

En el primero estuvieron los asimilistas, que querían la equiparación con el resto de provincias pero con reformas, y los autonomistas, que aspiraban a un gobierno propio dentro de España. En el segundo partido estuvieron los que querían la igualdad administrativa con las provincias españolas. Cada uno fundó su periódico, los reformistas, El Progreso, y los conservadores, El Boletín Mercantil. Puerto Rico tuvo once representantes electos en las Cortes de 1869, quince en el Congreso de 1871, con políticos tan importantes para la isla como Francisco Mariano Quiñones, que impulsó y consiguió la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, y fue el primer presidente del gobierno autonómico puertorriqueño en 1897. También tuvo senadores en 1871 y 1872. Todos elegidos por sufragio universal masculino.

La bandera de Puerto Rico se cambió en 1873. Hasta entonces era el escudo establecido en 1511 sobre fondo blanco –es el actual del Estado Libre Asociado de Puerto Rico–, con los símbolos de Castilla y León y de los Reyes Católicos, y la cruz de Jerusalén. En 1873 se cambió el fondo blanco por uno rojo con una cruz amarilla, que eran los colores de la bandera española. La representación puertorriqueña continuó en las Cortes de la Restauración, evidenciándose un deseo de instaurar una autonomía para la isla. La lentitud para establecer reformas hizo que en 1887 se fundara en Ponce, Puerto Rico, el Partido Autonomista Portorriqueño, liderado por Ramón Baldorioty de Castro. En la Península se vio con temor, asimilando la autonomía al separatismo, en buena medida, porque en Cuba era así.

Antonio Maura, ministro de Ultramar en el gobierno de Sagasta, presentó en el Congreso de los Diputados, en 1893, un Estatuto de Autonomía para Puerto Rico y Cuba. No se aprobó hasta 1897, muy tarde. Aun así, el Estatuto establecía un parlamento insular formado por sufragio universal masculino, con un gobierno propio que reunía todas las competencias salvo Exteriores, Marina y Guerra, junto a un Gobernador General elegido por el Gobierno de España para no perder el vínculo. Además, los puertorriqueños podrían elegir 16 diputados al Congreso y 3 senadores. No hubo en el mundo una autonomía igual y que estuviera más cercana a la independencia que la de Puerto Rico. Esto no sirvió para impedir la invasión de EE UU en 1898, tras bombardear San Juan. La administración norteamericana definió el territorio como no incorporado y lo organizó al nivel de Guam, las Islas Marianas del Norte, o las Islas Vírgenes de EE UU. Hoy los puertorriqueños no son ciudadanos de pleno derecho, en igualdad de condiciones que los norteamericanos. De ahí viene la opinión de que una autonomía con España sería un avance para ellos.