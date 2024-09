¿Por qué de dice 'edad del pavo' y hasta cuándo dura?

Las etapas más duras en la trayectoria de cualquier país, persona o estado de la materia siempre son los periodos de transición. Para el agua es el punto inmediatamente posterior a que rompa a hervir, y para los humanos sería esa bulliciosa y hormonal trayecto al que llamamos 'adolescencia'. A caballo entre el niño y el adulto, al adolescente le corresponde la difícil tarea de ir dejando atrás las costumbres infantiles para ir cargándose poco a poco de responsabilidades.

Muchos insectos, como las libélulas, pasan de cría a adulto a través de una metamorfosis. Tras salir del huevo, crecer en tamaño y alimentarse, las ninfas (la forma primera y acuática de las libélulas) permanecen inmóviles en la superficie de una roca. Mientras todo parece tranquilo desde fuera, adentro del exoesqueleto es donde está ocurriendo la magia. Sin necesidad de fabricarse una pupa, como las mariposas, la libélula adulta sale emerge de su antiguo cuerpo (exuvia), lista a los pocos minutos para emprender el vuelo y descubrir un mundo desconocido.

La investigadora de la UEMC Patricia Casanueva, premio de Investigación Provincia de Valladolid 2021, por el primer atlas sobre las libélulas en tierras vallisoletanas

Las personas, sin embargo, tenemos que atravesar la etapa de la adolescencia y, al no poseer un exoesqueleto, llevamos el cambio por dentro. Y vaya si se nota, con la 'revolución hormonal permanente' que sufren nuestros cuerpo durante estas edades, nuestra piel se llena de espinillas, nos ocupan la cara cuatro pelos duros que ni se merecen el nombre de bigote y la longitud de las extremidades se nos descompensa.

Francisco Umbral definía en uno de sus libros esta etapa de la vida como una en la que la persona "es un proyecto de adulto que fracasa todos los días para volver a empezar". Y es que los niños (ya no tan niños) de entre 10 y 19 años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) están en construcción y derrumbamiento personal constante, son tan inestables como un castillo de naipes. Cualquier suceso a su alrededor les desestabiliza, pero también les sirve de ejemplo para reconstruirse a ellos mismos de nuevo.

¿Por qué se dice "edad del pavo"?

Se cree que esta expresión de comparar las aves de corral con los adolescentes se utiliza en España hace siglos. Y no es la única, a los pobres chicos, cuando ya se va notando su crecimiento, antes de solía decir 'cómo está empollinado el niño'. Las metáforas entre los menores en edad de maduración y los pollitos que se preparan para 'volar del nido' en poco tiempo son parte del imaginario colectivo.

Realmente, no hay que complicarse demasiado para descifrar el origen de la 'edad del pavo', es una expresión bastante literal. Quizá no sea tan obvia para aquellas personas que no hayan visto un pavo más allá de las 'finas lonchas' procesadas de embutido del supermercado, pero mirando un simple pavo de granja se comprende rápidamente la relación.

La Federación Nacional de Pavos presenta a Pan (izquierda) y Mantequilla (derecha) en el Hotel Willard InterContinental de Washington

Los pavos poseen una cresta colorada que les crece sobre el pico y alrededor de la cabeza, de un característico tono rojizo potente. Se compara a los adolescentes con este ave de corral por lo sonrojados que se ponen cuando viven los primeros amores o sufren como nunca una vergüenza incontrolable. Los cambios hormonales y las barreras rituales (en el amor, el sexo, la independencia y otras actividades "adultas") que atraviesan los adolescentes les dejan los nervios y sentimientos a flor de piel, siendo ésta la etapa de la vida de mayor inestabilidad emocional.

¿Hasta cuándo dura la adolescencia?

Según establece la OMS (Organización Mundial de la Salud), la adolescencia ocupa el periodo de vida de una persona que va desde los 10 a los 19 años. Y distingue dos etapas, la adolescencia temprana (de los 10/12 a los 14 años) y la adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años). Sin embargo, no todos los expertos, sociólogos y pensadores están de acuerdo con esta división.

En la era digital, los dispositivos móviles se han arraigado profundamente en la vida de los niños y adolescentes, ofreciendo innumerables ventajas pero también planteando preocupaciones para los padres en todo el mundo

Para muchos, como el exprofesor estadounidense John Taylor Gatto, la sobreprotección de los menores que se da en las escuelas de Occidente está provocando que los niños no transiten bien a la etapa adulta. Gatto cree que la situación de 'tardo adolescencia' se está alargando. Muchos adultos de hasta 25 años (o más) no parecen haber alcanzado un nivel de autosuficiencia y de sentido de la responsabilidad tal como para afirmar que han superado la adolescencia, cuando deberían encontrarse ya en una etapa de 'juventud'.

Varios teóricos están apuntando a un retraso de la adolescencia por la incapacidad de iniciar proyectos y asumir sus riesgos. La falta de responsabilidad o de las herramientas necesarias para arrojarse a la vida adulta, al ensayo y error y sus consecuencias, parecería haber extendido la adolescencia más años de a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora en los países supuestamente 'más desarrollados'.