Refugios ante el apocalipsis nuclear

Aunque la arqueología tenga como fin analizar la cultura material del ser humano y de ‎nuestros más cercanos ancestros, también atiende a realidades del presente e incluso la ‎más estricta contemporaneidad como la Guerra Fría. Este conflicto, que mediatizó la ‎segunda mitad del siglo XX a nivel global, se caracterizó por la oposición frontal entre ‎dos bloques, antitéticos desde los planos ideológico, social, económico, político y ‎militar, encabezados por las dos grandes superpotencias mundiales tras la [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/cataluna/carta-que-explica-final-segunda-guerra-mundial-que-guarda-cataluna_20250521682da4dd66596f29aa90c3ba.html|||Segunda ‎Guerra Mundial]]: EE.UU. y la Unión Soviética. Aunque nunca se enfrentaron ‎militarmente de forma directa, puesto que ese conflicto habría implicado la extinción de ‎la raza humana conforme el inmenso poder destructivo de sus arsenales nucleares, ‎siempre sobrevoló la tensión del hipotético conflicto. Como afirmase[[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/ciencia/3-anecdotas-oppenheimer-que-pudieron-alejarle-bomba-atomica-siempre_2024031165ef2fa4dac8310001646e7f.html||| Robert ‎Oppenheimer]], el padre del Proyecto Manhattan, “nos podemos asemejar a dos ‎escorpiones en una botella, cada uno capaz de matar al otro a riesgo de perder su vida”. ‎Sin embargo, eso no quiere decir que no se enfrentaran a todos los niveles, desde el ‎propagandístico al militar aunque en este último caso a través de terceros países en ‎conflictos conocidos como proxy wars hasta prácticamente el final de este conflicto ‎larvado.‎

En los últimos tiempos la arqueología del conflicto ha mostrado un extraordinario ‎interés en estudiar los escenarios e impacto de este choque multisectorial como lo ‎demuestra el extraordinario «The Archaeology of the Cold War» de Todd Hanson ‎‎(2016, University Press of Florida), que combina este enfoque con los propios de la ‎arqueología contemporánea y la arqueología de la ciencia para desentrañar sus efectos en ‎las generaciones que lo vivieron. Además de ésta y otras monografías, se han sucedido ‎numerosas publicaciones que profundizan en aspectos concretos como el interesante y ‎reciente “Mapping Cold War Civil Defense in Aarhus, Denmark”, una investigación de ‎Adela Sobotkova y Rosanna Farbøl, investigadoras de la Universidad de Aarhus, ‎publicada en el «International Journal of Historical Archaeology».‎

Este estupendo estudio tiene como objetivo analizar el sistema de defensa civil ‎de Aarhus, la segunda urbe más poblada de Dinamarca, puesto que, aunque se han ‎estudiado de forma habitual refugios individuales o enfocados a la protección de ‎personalidades políticas o a los militares, no ha ocurrido lo mismo con los más escasos ‎entramados defensivos civiles como se plantea desde esta investigación que adopta la ‎metodología propia de la arqueología del paisaje. ‎

En el caso danés esta necesidad, como se recalca en la investigación, vino de la ‎dicotomización política del mundo de postguerra y de la situación geoestratégica de ‎Dinamarca, clave para el control del mar Báltico, que impulsó a este país a abandonar su ‎neutralidad para adherirse a la OTAN en 1949. Ese mismo año se inició la planificación ‎de la defensa civil danesa, centrada en la construcción de refugios accesibles para toda ‎la población “asegurando que cualquiera pudiera alcanzar un refugio en un radio de 200 ‎metros sin importar el tiempo o espacio”. Con este fin se reaprovecharon los cerca de ‎‎6000 refugios construidos durante la ocupación nazi de Dinamarca a los que se sumaron ‎otros erigidos al inicio de la guerra de Corea. Desde un principio se tuvo en mente la ‎amenaza nuclear e incluso se procuró adaptarlos a los nuevos avances armamentísticos ‎encarnados en la bomba H, añadiendo nuevas tipologías.

Así pues, a los refugios clásicos ‎se le añadieron búnkeres públicos combinados (KOB) que, aunque no tan aptos para la ‎defensa, eran útiles para afrontar amenazas militares pero también en el día a día, ‎ejerciendo funciones como párkings públicos atendiendo simultáneamente a la creciente ‎motorización de la ciudadanía. Aarhus contó con 33 KOB al final de la Guerra Fría de ‎los 233 construidos a nivel nacional y, asimismo, desde 1950 una nueva ley urbanística ‎determinó que los nuevos edificios de viviendas contaran en sus sótanos con ‎‎"habitaciones reforzadas" o Sikringsrum, a los que se debían añadir otra nueva categoría, ‎los refugios suplementarios (SOB), sótanos preexistentes que debían ser adaptados. Este ‎último plan no terminó de ver la luz aunque sí se hizo un mapeo de los sótanos ‎adecuados.‎

Este artículo ofrece a través del análisis de documentación de la Comisión de ‎Defensa Civil de Aarhus del período y la visita a más de 200 escenarios una ‎reconstrucción geoespacial de la red de defensa civil de la ciudad demostrando que, con ‎sus más de 3000 refugios de todo tipo, Aarhus hizo un buen trabajo “al menos en el ‎papel”. Esta densa red permitía que más del 90% de la población a fines de los ochenta ‎pudiera acceder a un refugio emplazado a menos de cinco minutos. En definitiva, esta ‎investigación no sólo ofrece un análisis histórico sino que, además, revela implicaciones ‎en el presente puesto que “sus hallazgos pueden utilizarse para incrementar futuras ‎estrategias de resistencia”, aportando “valiosas lecciones para la construcción de ‎infraestructuras equitativas y adaptables” con ocasión de los retos medioambientales y ‎políticos de nuestro presente.‎