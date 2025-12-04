Rosalía anuncia su gira mundial 2026: fechas, ciudades y ocho conciertos en España

La espera ha terminado, Rosalía ha oficializado su gira mundial de 2026 para presentar su nuevo disco Lux. Ocho conciertos en España están confirmados cuatro en Madrid y cuatro en Barcelona, en lo que será una de las giras más ambiciosas de su carrera. Los fans ya se preparan para las entradas, mientras la expectación crece en toda la escena musical.

Detalles de la gira mundial

El tour, bautizado como Lux Tour, arrancará el 16 de marzo de 2026 en Lyon, Francia, y se extenderá hasta el 3 de septiembre de 2026, con 42 conciertos previstos en 17 países. La gira celebra la presentación de Lux, el nuevo álbum de Rosalía, recién estrenado y recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por el público.

Portada de "Lux", de Rosalía Sony

Según la promotora Live Nation, los escenarios elegidos serán recintos cerrados arenas de entre 15.000 y 20.000 plazas, un enfoque que marca una apuesta distinta a su gira anterior y que permitirá un espectáculo más inmersivo y pulido.

Conciertos en España: fechas y recintos

En España, Rosalía actuará únicamente en Madrid y Barcelona:

Madrid — Movistar Arena

30 de marzo

1 de abril

3 de abril

4 de abril

Barcelona — Palau Sant Jordi

13 de abril

15 de abril

17 de abril

18 de abril

Cartel Tour 2026 Lux Rosalía LiveNation

Estas ocho paradas conforman la presencia de la artista en España dentro del tour global.

Cómo y cuándo conseguir entradas

La venta de entradas se realizará en dos fases:

Preventa exclusiva para clientes de un banco , prevista para el 9 de diciembre, con un límite de dos entradas por persona y carácter nominal.

, prevista para el 9 de diciembre, con un límite de dos entradas por persona y carácter nominal. Venta general desde el 11 de diciembre a través de Live Nation y los distribuidores oficiales, con un máximo de cuatro entradas por comprador.

Por ahora no se han detallado los precios definitivos, aunque se estima que se situarán en un rango medio-alto acorde al tipo de recinto y a la producción del tour.

Qué esperar del espectáculo

El Lux Tour representa una evolución artística para Rosalía. Con su nuevo trabajo, la artista se aleja del enfoque electrónico de su proyecto anterior para abrazar una estética más amplia, atmosférica y detallada.

Los medios especializados destacan que la gira vendrá acompañada de una puesta en escena más elaborada, posiblemente con una mayor presencia instrumental y un diseño visual que acompañe el tono del disco. La elección del Movistar Arena en lugar de estadios masivos apunta a una experiencia más íntima y envolvente para el público.

Reacciones y significado

El anuncio de la gira ha generado entusiasmo inmediato entre sus seguidores. Tras la excelente acogida de Lux, tanto en críticas como en plataformas, la confirmación del tour consolida una nueva etapa para Rosalía.

El Lux Tour 2026 será su gira mundial más ambiciosa hasta la fecha. Con 42 conciertos en 17 países y ocho fechas en España, se perfila como uno de los grandes acontecimientos musicales del año.